Milei recibió al canciller de Israel y planea un viaje a Jerusalén para inaugurar la Embajada Argentina

El presidente Javier Milei recibió hoy al ministro de Relaciones Exteriores del Estado de Israel , Gideon Sa’ar, y el embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela , en la Casa Rosada.

El respaldo de Javier Milei en medio de la polémica por el "pasillo de espaldas" de Estudiantes

El mandatario planea un nuevo viaje de Estado a Israel para abril o mayo de 2026 , una visita que tendrá como eje central la inauguración de la Embajada argentina en Jerusalén , tras completar su traslado desde Tel Aviv.

El canciller argentino, Pablo Quirno , confirmó esta tarde que su equipo se encuentra "diagramando un nuevo encuentro" entre el mandatario argentino y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, buscando "terminar de trasladar la Embajada a Jerusalén".

Para avanzar en estos planes, Quirno detalló que él viajará a Israel en febrero para responder a una invitación cursada por Sa’ar. En esa instancia, se terminará de diagramar y coordinar la agenda del Jefe de Estado.

Las conversaciones de alto nivel se intensificaron esta semana. El presidente Milei recibió a Gideon Sa’ar y al embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela, en Casa Rosada. En ese encuentro, el mandatario estuvo acompañado por el canciller argentino, Pablo Quirno, y el embajador argentino en el Estado de Israel, Axel Wahnish.

Posteriormente, Sa’ar visitó el Palacio San Martín, donde fue recibido por su colega Pablo Quirno. Durante esa reunión, Quirno destacó el crecimiento del 5,2 por ciento de la economía argentina, asegurando que el país está demostrando que "este tipo de ajustes genere crecimiento". Sa’ar, quien llegó al país desde Asunción, Paraguay, junto a un grupo de empresarios de Medio Oriente, también tiene previsto asistir a un evento por el 90º aniversario de la DAIA y un concierto en el Teatro Colón.

El viaje de Quirno en febrero busca profundizar el vínculo bilateral y confirmar los detalles finales para la concreción del traslado de la sede diplomática.