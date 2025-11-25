25 de noviembre de 2025 - 19:55

Milei volvió a respaldar a Estudiantes y mostró una camiseta del club en Casa Rosada

El presidente reafirmó su apoyo a Estudiantes de La Plata en medio de su conflicto que el club mantiene con la AFA.

Durante un encuentro en la Casa Rosada, el presidente Javier Milei mostró la camiseta de Estudiantes a modo de apoyo.

Durante un encuentro en la Casa Rosada, el presidente Javier Milei mostró la camiseta de Estudiantes a modo de apoyo.

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El presidente JavierMilei realizó un nuevo gesto que refuerza su respaldo al club Estudiantes de La Plata , en medio del conflicto que la institución mantiene con la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) por el polémico "pasillo de espaldas" a Rosario Central.

Leé además

Rosario Central - Estudiantes de La Plata

La particular medida de Estudiantes de La Plata en el pasillo de campeón para Rosario Central

Por Emanuel Cenci
LIGA PROFESIONAL. Los jugadores de Estudiantes de La Plata festejan el gol de Cetre ante Rosario Central. 

¿Habrá sanciones? AFA le abrió un expediente a Estudiantes por el polémico pasillo ante Rosario Central

Por Redacción Deportes

El día de ayer, el mandatario publicó una foto de la camiseta del Pincha y dejó un mensaje breve pero contundente: “Honor a la Escuela de Don Osvaldo. Fin”, en referencia al histórico entrenador Osvaldo Zubeldía, figura central en la identidad futbolística del club.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1993090957169090565?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1993090957169090565%7Ctwgr%5E5dd8bfa9ac72f6752265e5171482843303963108%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.losandes.com.ar%2Fpolitica%2Fel-respaldo-javier-milei-medio-la-polemica-el-pasillo-espaldas-estudiantes-n5971181&partner=&hide_thread=false

Nuevo respaldo de Milei hacia el club

El apoyo se reiteró durante una reunión hoy en la Casa Rosada. Según información de Agencia Noticias Argentinas, Milei tuvo un gesto con el conjunto platense durante el encuentro.

En medio de un encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores del Estado de Israel, Gideon Sa’ar, y el embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela, el presidente se aseguró de que una camiseta de Estudiantes de La Plata estuviera a la vista, colocada detrás de él.

El gesto fue interpretado como un fuerte respaldo del Gobierno nacional a la postura de Estudiantes de desconocer el título de Liga de Rosario Central.

Este detalle se suma a la serie de pronunciamientos públicos que han fortalecido la postura del club platense en medio de un clima institucional tenso y con múltiples actores involucrados.

Mientras tanto, desde la dirigencia de Estudiantes sostienen que seguirán defendiendo su reclamo y cuestiona el accionar de la AFA, a la que acusa de falta de transparencia e inumplimiento de normas. La aparición de la camiseta en la Casa Rosada fue interpretada por el entorno del club como un respaldo simbólico pero de alto impacto político.

En este contexto, el conflicto se encamina a un desenlace que podría recalibrar el mapa político del fútbol argentino. Con ambas partes cada vez más firmes y una tensión que ya trascendió lo deportivo, todas las miradas apuntan a la decisión final de la AFA, que deberá resolver bajo una presión inédita.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Milei exhibió una camiseta de un club argentino en plena polémica con AFA.

El respaldo de Javier Milei en medio de la polémica por el "pasillo de espaldas" de Estudiantes

Por Redacción Política
El presidente Javier Milei se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores del Estado de Israel, Gideon Sa’ar y el embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela

Milei recibió al canciller de Israel y planea un viaje a Jerusalén para inaugurar la Embajada Argentina

Por Redacción Política
El estadunidense Hayden Mark Davis junto con el presidente Javier Milei.

Caso $LIBRA: sacaron U$S9 millones tras nueve meses de silencio en una billetera con la etiqueta "Milei"

Por Redacción Mundo
Política en Off. Luis Petri mostró músculo este viernes en el Cerro de la Gloria al protagonizar un acto por la creación del destacamento de Granaderos a Caballo del que participaron numerosos seguidores.

Política en Off: la finalísima de la Corte, la banca vacía en Godoy Cruz y los que se le pegan a Petri

Por Redacción Política