Milei volvió a respaldar a Estudiantes y mostró una camiseta del club en Casa Rosada

El presidente Javier Milei realizó un nuevo gesto que refuerza su respaldo al club Estudiantes de La Plata , en medio del conflicto que la institución mantiene con la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) por el polémico "pasillo de espaldas" a Rosario Central.

La particular medida de Estudiantes de La Plata en el pasillo de campeón para Rosario Central

El día de ayer, el mandatario publicó una foto de la camiseta del Pincha y dejó un mensaje breve pero contundente: “Honor a la Escuela de Don Osvaldo. Fin” , en referencia al histórico entrenador Osvaldo Zubeldía, figura central en la identidad futbolística del club.

El apoyo se reiteró durante una reunión hoy en la Casa Rosada. Según información de Agencia Noticias Argentinas, Milei tuvo un gesto con el conjunto platense durante el encuentro.

En medio de un encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores del Estado de Israel, Gideon Sa’ar, y el embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela , el presidente se aseguró de que una camiseta de Estudiantes de La Plata estuviera a la vista, colocada detrás de él.

El gesto fue interpretado como un fuerte respaldo del Gobierno nacional a la postura de Estudiantes de desconocer el título de Liga de Rosario Central.

Este detalle se suma a la serie de pronunciamientos públicos que han fortalecido la postura del club platense en medio de un clima institucional tenso y con múltiples actores involucrados.

Mientras tanto, desde la dirigencia de Estudiantes sostienen que seguirán defendiendo su reclamo y cuestiona el accionar de la AFA, a la que acusa de falta de transparencia e inumplimiento de normas. La aparición de la camiseta en la Casa Rosada fue interpretada por el entorno del club como un respaldo simbólico pero de alto impacto político.

En este contexto, el conflicto se encamina a un desenlace que podría recalibrar el mapa político del fútbol argentino. Con ambas partes cada vez más firmes y una tensión que ya trascendió lo deportivo, todas las miradas apuntan a la decisión final de la AFA, que deberá resolver bajo una presión inédita.