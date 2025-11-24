24 de noviembre de 2025 - 17:30

¿Habrá sanciones? AFA le abrió un expediente a Estudiantes por el polémico pasillo ante Rosario Central

El Tribunal de Disciplina de AFA recibió el informe realizado por Pablo Dóvalo, árbitro del Rosario Central vs Estudiantes.

LIGA PROFESIONAL. Los jugadores de Estudiantes de La Plata festejan el gol de Cetre ante Rosario Central.&nbsp;

LIGA PROFESIONAL. Los jugadores de Estudiantes de La Plata festejan el gol de Cetre ante Rosario Central. 

Foto:

Gentileza.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El árbitro Pablo Dóvalo elevó un informe a la AFA tras el polémico pasillo de protesta que los jugadores de Estudiantes realizaron antes del partido ante Rosario Central en Arroyito. La acción, interpretada como una respuesta a la imposición del protocolo por parte de la Liga Profesional, podría derivar en sanciones disciplinarias.

Leé además

AFA proclamó campeón a Rosario Central de la Liga Profesional 2025 y estallaron las redes sociales. 

Insólita decisión de AFA: los mejores memes de Rosario Central campeón de la Liga Profesional 2025

Por Redacción Deportes
Plantese se consagró campeón del Torneo Apertura 2025 de la Liga Profesional.     

Liga Profesional: tras el insólito título de Central, así quedó la tabla de campeones del fútbol argentino

En diálogo con la prensa luego del gran triunfo de Estudiantes, Dóvalo explicó: “Me informaron un protocolo y el protocolo no se me cumplió, por lo que tuve que informarlo”. El juez añadió que “Me dieron instrucciones de que el pasillo tenía que ser de una manera. Al observarlo, no vi que haya sido de esa manera. Lo informaré y, después, las decisiones no pasan por mí”.

La publicación del Tribunal de Disciplina de AFA

El Tribunal de Disciplina de AFA ya recibió el informe y publicó un boletín este mismo lunes por “motivo del comportamiento asumido por el plantel del Club Estudiantes de La Plata antes del inicio del encuentro disputado el día 23 de noviembre de 2025 frente al Club Atlético Rosario Central, en relación con el protocolo de homenaje previsto en las resoluciones de la Asociación y que han sido publicadas por Boletín Oficial”.

image
LIGA PROFESIONAL. Homenaje a los campeones.&nbsp;

LIGA PROFESIONAL. Homenaje a los campeones.

Lo expuesto remite al Boletín N°6625 del Comité Ejecutivo de AFA, publicado el pasado febrero, donde se resuelve la instauración del denominado “pasillo de reconocimiento” para los campeones.

La circular, publicada en el sitio oficial de AFA y viralizada este mismo lunes, avisa que “Quienes integren el pasillo deberán permanecer en su lugar, mirando a los jugadores que transitan, sin realizar movimientos o conductas que alteren el desarrollo normal del protocolo” y advierte: “Cualquier incumplimiento a lo previsto en la presente disposición será consignado en el informe arbitral o en los partes oficiales de partido y dará lugar, según corresponda, a la aplicación de las sanciones previstas en el Código Disciplinario de la AFA”.

El Tribunal de Disciplina le dio 48 horas al capitán de Estudiantes, Santiago Núñez, y al resto de los futbolistas que participaron del pasillo para realizar su descargo.

El equipo platense, ya clasificado a los cuartos de final de la Copa Clausura 2025, enfrentará a Central Córdoba en la próxima instancia. Sin embargo, el desarrollo de la semana podría verse marcado por el anuncio de sanciones a sus jugadores.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Nicolás Tripicchio de San Lorenzo busca superar la marca frente a los Ferroviarios, en un duelo muy friccionado y un arbitraje cuestionado. 

Liga Profesional: Central Córdoba eliminó a San Lorenzo y pasó a cuartos

Por Redacción Deportes
Lionel Messi se despidió en redes de Omar Souto.

El luto que envuelve a Lionel Messi: el conmovedor mensaje del capitán al hombre que le "abrió el camino"

Por Cristian Reta
Ángel Di María respondió a las críticas

Ángel Di María respondió a las críticas por el título Anual: "Esto vino de los equipos grandes"

Por Emanuel Cenci
Rosario Central - Estudiantes de La Plata

La particular medida de Estudiantes de La Plata en el pasillo de campeón para Rosario Central

Por Emanuel Cenci