El respaldo de Javier Milei en medio de la polémica por el "pasillo de espaldas" de Estudiantes

El presidente Javier Milei se sumó este lunes a la polémica que atraviesa a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En este caso se trata del “pasillo de espaldas” que los jugadores de Estudiantes de La Plata realizaron a Rosario Central, un gesto que derivó en una investigación del Tribunal de Disciplina.
Desde sus redes sociales, el mandatario publicó una foto de la camiseta del Pincha y dejó un mensaje breve pero contundente: “Honor a la Escuela de Don Osvaldo. Fin”, en referencia al histórico entrenador Osvaldo Zubeldía, figura central en la identidad futbolística del club.
El respaldo presidencial ocurrió mientras la AFA evalúa eventuales sanciones por el incumplimiento del protocolo de reconocimiento al “Campeón de Liga 2025”, título que Central obtuvo mediante la controvertida tabla anual. La decisión de los jugadores de Estudiantes de formar un “pasillo de espaldas” generó fuertes críticas dentro del ámbito deportivo y puso al club bajo revisión.
La intervención de Milei agrega un componente político a un conflicto que ya venía escalando dentro del reglamento y la competencia. El gesto fue interpretado como un apoyo explícito a la institución platense en un momento de tensión con la AFA, que analiza medidas tanto contra la dirigencia como contra los futbolistas.