23 de noviembre de 2025 - 19:56

Ángel Di María respondió a las críticas por el título Anual: "Esto vino de los equipos grandes"

El capitán y emblema de Rosario Central se refirió al trofeo que recibió de parte de la AFA, y contó detalles del pasillo de campeón que le hizo Estudiantes.

Ángel Di María respondió a las críticas

Ángel Di María respondió a las críticas

CARC
Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

Ángel Di María no evitó referirse a las grandes polémicas que envolvieron el duelo de octavos de final de la Liga Profesional entre Rosario Central y Estudiantes de La Plata, y se desligó de la responsabilidad al respecto del pasillo de campeón, y la decisión de AFA de otorgar el título del Torneo Anual.

El Fideo dialogó con ESPN al término del partido ante el Pincha, donde hizo una evaluación realista del trámite. “Hicimos un buen partido, pero no pudimos convertir. Tuvimos muchas situaciones al final. Cuando vas a perder 1 a 0, hay que intentar de cualquier manera, a veces con pelotazos, o con pelotas muy largas”, analizó.

Respecto a su rival, marcó que esperaban una tarde difícil: “Sabíamos a quién nos enfrentábamos, era un rival que tiene muchísimos jugadores de calidad. Podían pasar estas cosas. Ahora a levantar cabeza para lo que viene, y descansar”.

Ángel Di María le tiró la responsabilidad a los dirigentes: "Ninguno dijo nada"

G6N1ZlUXEAAtsxI
Di María recogió el guante de la polémica por el gesto de los jugadores de Estudiantes en el pasillo, que se colocaron de espaldas en señal de protesta. En ese aspecto, aseguró que los entiende. “Nada, eso es cosa de ellos. El pasillo le hicieron igual. Uno de los chicos nos dijo que iban a hacer eso, y está muy bien, es cosa de ellos. Nosotros entramos como teníamos que entrar y bueno, queda ahí”.

Respecto al título que recibieron tras terminar en la cima de la Tabla Anual, Ángel se desligó. “Hay que preguntarle a los que querían que el Anual salga campeón. Nosotros no buscamos eso, vino de los equipos más grandes y nosotros solamente aceptamos, creo que es así”, lanzó.

Para el campeón del Mundo, la responsabilidad debería caer sobre los dirigentes, y no sobre los futbolistas. “A nosotros nos llamaron para ir, fuimos y bueno, creo que estaban todos los dirigentes que lo aprobaron. No es culpa nuestra que hayan aprobado todo. Ninguno dijo nada, nos sentimos campeones”, se defendió al respecto.

"Es difícil pelear contra Boca y River"

DLA (21)
Luego, el extremo aclaró las declaraciones que se hicieron virales hace algunos días, respecto a que buscaban el campeonato anual. “Lo que dije después de Instituto no fue pensando en que podía pasar esto. Central llevaba 38 años sin poder terminar primero en la Tabla Anual, y para nosotros era como ser campeón, era importante”, esbozó.

Finalmente, sacó pecho por el plantel, al que comparó con los grandes del país. “Fuimos el mejor del año, sacamos una cantidad de puntos increíbles. Es difícil pelear contra River y Boca que tienen mucho más plantel, pero creo que hicimos un trabajo muy bueno”, cerró.

