Unión de Santa Fe recibe a Gimnasia La Plata por los octavos de final: hora, TV, formaciones

El Tatengue será local del Basurero este lunes por la noche, en un duelo correspondiente al Torneo Clausura de la Liga Profesional.

En el último choque, septiembre de este año, Unión de Santa Fé venció 3 a 1 a Gimnasia de La Plata

Este lunes a las 22 horas, Unión de Santa Fe y Gimnasia y Esgrima La Plata cierran la jornada con un cruce caliente, correspondiente a los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Sebastián Martínez será el árbitro y Ariel Penel se encontrará al mando del VAR.

El Tatengue busca sostener su aspiración de pelear el título y meterse entre los ocho mejores, mientras que el Lobo llega impulsado por tres triunfos consecutivos y con el objetivo de extender su buen presente en una instancia clave del certamen.

image En lo deportivo, el técnico local tendrá a disposición a su formación ideal. Tagliamonte será el arquero, la defensa se arma con Vargas, Maizon Rodríguez, Fascendini y Del Blanco, mientras que Martínez y Pittón sostienen el eje del mediocampo junto a Palacios y Fragapane por los costados. En el ataque, Tarragona y Colazo conforman la dupla elegida para buscar el pase a cuartos.

El contexto del partido también está atravesado por la inminente salida de Jerónimo Domina, quien realizó la revisación médica en Cádiz y quedará libre a fin de año. Unión solo percibiría los derechos de formación, cerca de 400 mil euros, en una historia que el club considera un aprendizaje para evitar casos similares en el futuro.

Del lado de Gimnasia, el entrenador Fernando Zaniratto mantiene la estructura que goleó a Platense y viaja a Santa Fe con la intención de sostener el rendimiento que lo llevó a clasificarse. El sueño de pelear hasta el final por la vuelta olímpica también se alimenta en base al excelente antecedente en el Monumental, ante River.