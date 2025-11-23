23 de noviembre de 2025 - 22:07

Unión de Santa Fe recibe a Gimnasia La Plata por los octavos de final: hora, TV, formaciones

El Tatengue será local del Basurero este lunes por la noche, en un duelo correspondiente al Torneo Clausura de la Liga Profesional.

En el último choque, septiembre de este año, Unión de Santa Fé venció 3 a 1 a Gimnasia de La Plata

El Tatengue busca sostener su aspiración de pelear el título y meterse entre los ocho mejores, mientras que el Lobo llega impulsado por tres triunfos consecutivos y con el objetivo de extender su buen presente en una instancia clave del certamen.

image

En lo deportivo, el técnico local tendrá a disposición a su formación ideal. Tagliamonte será el arquero, la defensa se arma con Vargas, Maizon Rodríguez, Fascendini y Del Blanco, mientras que Martínez y Pittón sostienen el eje del mediocampo junto a Palacios y Fragapane por los costados. En el ataque, Tarragona y Colazo conforman la dupla elegida para buscar el pase a cuartos.

El contexto del partido también está atravesado por la inminente salida de Jerónimo Domina, quien realizó la revisación médica en Cádiz y quedará libre a fin de año. Unión solo percibiría los derechos de formación, cerca de 400 mil euros, en una historia que el club considera un aprendizaje para evitar casos similares en el futuro.

Del lado de Gimnasia, el entrenador Fernando Zaniratto mantiene la estructura que goleó a Platense y viaja a Santa Fe con la intención de sostener el rendimiento que lo llevó a clasificarse. El sueño de pelear hasta el final por la vuelta olímpica también se alimenta en base al excelente antecedente en el Monumental, ante River.

Probables formaciones de Unión de Santa Fe - Gimnasia de La Plata:

Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Franco Fragapane; Marcelo Estigarribia, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan de Dios Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Bautista Merlini, Jeremías Merlo; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Datos del partido:

Estadio: 15 de Abril

Árbitro: Sebastián Martínez

VAR: Ariel Penel

Hora: 22

TV: TNT Sports

Minuto a minuto y estadísticas:

