23 de noviembre de 2025 - 22:13

Boca avanzó a cuartos: quién será su próximo rival

Boca superó a Talleres en los octavos de final del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional y se convirtió en el cuarto clasificado a la siguiente ronda.

Boca avanzó a cuartos de final del Torneo Clausura.

Foto:

Por Cristian Reta

Boca Juniors dio un paso clave en su camino por el Torneo Clausura 2025. Con una actuación sólida, eliminó a Talleres en los octavos de final y se convirtió en el cuarto clasificado para la próxima instancia del certamen de la Liga Profesional.

En La Bombonera, Boca le ganó a Talleres con dos goles de Miguel Merentiel

Por Redacción Deportes
Boca Juniors
Miguel Merentiel inicia la loca carrera del festejo por el primer gol, ese que marcó el camino a la quinta victoria consecutiva de Boca.

¿Quién será el próximo rival de Boca?

El triunfo dejó al Xeneize entre los ocho mejores del torneo y lo ubicó frente a un desafío inmediato, ya que Argentinos Juniors será su próximo rival en la búsqueda de un lugar en las semifinales. El Bicho llega en un gran momento deportivo luego de vencer 2-0 a Vélez en el Estadio José Amalfitani, un resultado que lo posiciona como un adversario competitivo y con ritmo.

La historia reciente entre ambos tiene un antecedente directo, que fue en la primera fecha de este mismo Clausura, en un encuentro disputado en La Paternal que terminó igualado 0-0. Ahora, con el torneo en su tramo decisivo, el cruce será en La Bombonera y con un premio mayor: avanzar a las semifinales.

Argentinos Juniors - Hernán López Muñoz
López Muñoz fue la gran figura de Argentinos Juniors

López Muñoz fue la gran figura de Argentinos Juniors

En cuanto a la programación, la Liga Profesional todavía no confirmó oficialmente la fecha del partido. Sin embargo, todo indica que Boca y Argentinos Juniors se enfrentarían este fin de semana en La Bombonera, una vez concluidos todos los encuentros de octavos de final. El club aguarda el anuncio formal para definir logística, tiempos y planificación deportiva.

Así está el cuadro de los octavos de final del Clausura 2025

  • Boca 2-0 Talleres
  • Vélez 0-2 Argentinos Juniors
  • Lanús vs Tigre
  • Racing vs River
  • Unión vs Gimnasia
  • Deportivo Riestra vs Barracas Central
  • Central Córdoba 2-1 San Lorenzo
  • Rosario Central 0-1 Estudiantes
