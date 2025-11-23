23 de noviembre de 2025 - 21:37

El regreso de un ídolo: Boca rindió tributo a Carlos Tevez en La Bombonera

Carlos Tevez regresó a La Bombonera como director técnico de Talleres y vivió un momento cargado de emoción.

Carlos Tevez, homenajeado por Boca.

Carlos Tevez, homenajeado por Boca.

Foto:

Por Cristian Reta

Leé además

Miguel Merentiel inicia la loca carrera del festejo por el primer gol, ese que marcó el camino a la quinta victoria consecutiva de Boca. 

En La Bombonera, Boca le ganó a Talleres con dos goles de Miguel Merentiel

Por Redacción Deportes
Boca vs Talleres de Córdoba, según la astrología.

Según la astrología y el tarot, así le irá a Boca en el duelo ante Talleres: "Veo algo feo..."

Por Cristian Reta

La dirigencia xeneize organizó un gesto muy significativo: le entregaron una camiseta enmarcada con su nombre y el emblemático número 10, en el centro del campo. Simultáneamente, la hinchada respondió con una ovación contundente, demostrando que Tevez sigue siendo parte esencial del ADN boquense.

Embed

El homenaje de la dirigencia de Boca y de la 12

Cuando el exdelantero pisó el césped, la mítica 12 estalló y comenzaron con los cánticos, los cuales se multiplicaron, y el público coreó su nombre con emoción. En su cabecera principal, la hinchada desplegó una enorme bandera con una foto suya de cuando era jugador y capitán del equipo junto a la leyenda: “De Boca, vago y atorrante”.

Más allá del gesto simbólico, el reconocimiento institucional también es profundo. La entrega de la camiseta no es un simple presente: es un reconocimiento formal al legado de Tevez. En su carrera como jugador, dejó una huella imborrable: 279 partidos, 94 goles, 52 asistencias, tantos decisivos y 11 títulos que lo convirtieron en uno de los ídolos de la institución.

image

Recordemos que este no es el primer regreso emotivo de Tevez a La Bombonera como entrenador. En 2022, cuando dirigía Rosario Central, ya había sido homenajeado, con una plaqueta entregada por Mauricio “Chicho” Serna, miembro del Consejo de Fútbol, y con una ovación similar.

En aquella ocasión, el exjugador acudió por la fecha 14 del Torneo de la Liga Profesional, en un encuentro que finalizó en empate sin goles.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El defensor paraguayo llegó esta temporada al Tomba, donde solo 11 partidos.

Godoy Cruz suma nuevas bajas y acelera la reestructuración del plantel

Por Redacción Deportes
Boca Juniors avanzó a los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

La bronca del hincha de Boca con uno de sus titulares: "Es del ascenso"

Por Cristian Reta
Boca avanzó a cuartos de final del Torneo Clausura.

Boca avanzó a cuartos: quién será su próximo rival

Por Cristian Reta
Carlos Bianchi contó por qué no va a ver a Boca en La Bombonera.

Fin del misterio: se conoció por qué Carlos Bianchi dejó de ir a ver a Boca a la Bombonera