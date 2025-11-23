Se juega el segundo tiempo en La Bombonera: Boca le gana a Talleres con dos goles de Merentiel

Boca Juniors juega ante Talleres de Córdoba , en un encuentro correspondiente a los octavos de final de los playoffs del Torneo Clausura de la Liga Profesional , que se disputa en La Bombonera , con Sebastián Zunino como árbitro.

Talleres ofreció una propuesta de pressing sobre la salida xeneize en el arranque, con Ulises Ortegoza sobre Leandro Paredes, piedra basal en el armado del elenco de Úbeda. Esa presión le permitió rematar en cinco oportunidades desde afuera del área. Talleres fue mejor en el comienzo del encuentro y Boca la pasó muy mal, con Milton Delgado demasiado estático.

Sin embargo, alcanzó con que Paredes frotara la lámpara para Miguel Merentiel y una cesión para la llegada de Milton Giménez, que solo ante Guido Herrera, le erró al arco.

Boca enfrentó un primer tiempo desprolijo, donde no consiguió la tenencia para ganar en tranquilidad y sufrió los arrebatos de los cordobeses, que cada balón lo enviaban al área xeneize. Los duelos individuales fueron de la visita, con una buena interpretación sobre la utilización de los espacios. Sobre los 25', Agustín Marchesín se hizo enorme para tapar un mano a mano ante Ortegoza.

INCREÍBLE LO QUE SE PERDIÓ MILTON GIMÉNEZ

TREMENDA TAPADA DE MARCHESÍN PARA SALVAR A BOCA





Sin embargo, el Xeneize tiene un arma que maneja como nadie: la pelota parada desde el buen pie de Paredes. Di Lollo se impuso en las alturas y Herrera no llegó a desviar el balón, que tras dar en el travesaño, terminó siendo empujado por Merentiel. De una acción detenida, Boca abrió un duelo que se le presentaba complicado en el inicio. Fue la quinta asistencia de Paredes desde su regreso al fútbol argentino.

FÓRMULA REPETIDA Y GOL DE BOCA Tras un córner de Paredes, Di Lollo ganó de arriba y convirtió el 1 a 0 ante Talleres





Talleres y su gran chance

El equipo de Úbeda no fue mejor en este primer tiempo, pero la enorme jerarquía individual de sus hombres lo impuso casi de forma natural por encima de un planteo ambicioso de los cordobeses. Pese a ello, faltaban minutos por jugar y Talleres tuvo la gran chance desde un penal: lo ejecutó Cáceres y Marchesín tapó sobre su izquierda.

MARCHESÍN LE TAPÓ EL PENAL A MATEO CÁCERES Y BOCA SIGUE GANANDO 1 A 0





Pero lo dicho, la jerarquía individual del local es mucha. Apenas iban 26 segundos del complemento y Boca y festejaba el segundo gol, otra vez vía Merentiel, esta vez tras un exquisito centro de Blanco.

DOBLETE DE LA BESTIA En el arranque del segundo tiempo Blanco metió el centro y Merentiel la mandó adentro para el 2 a 0 de Boca ante Talleres





Talleres reaccionó y volvió a incomodar al local, que tuvo otra chance con remate en el palo, pero que nunca pudo ser dueño absoluto del trámite y los tiempos del encuentro. Sin embargo, cada vez que pisó el área cordobesa, encontró una chance clara para ampliar el marcador.

