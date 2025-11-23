Según la astrología y el tarot, así le irá a Boca en el duelo ante Talleres: "Veo algo feo..."

Giorgio Armas, astrólogo y tarotista de Boca, analizó el cruce de octavos ante Talleres y avisó que “algo no le va a gustar a la gente”.

En la antesala del inicio de los playoffs del Torneo Clausura, Boca llegó a la instancia de octavos de final con un condimento adicional, como lo es la predicción de Giorgio Armas, el famoso astrólogo y tarotista identificado con el club de la Ribera.

Lo cierto es que el afamado usuario de X, dejó un pronóstico que encendió preocupación en la previa al duelo ante Talleres en la Bombonera, ya que Armas mantiene una relación afectiva con ambos clubes: “Yo adoro a Talleres, tengo amistad con Fassi. Le ganamos un título a River en Paraguay y también hicimos un buen debut astrológico a Carlitos para zafar del descenso”, explicó en diálogo con Olé.

Boca Juniors Boca Juniors se prepara para los octavos de final de la Liga Profesional CABJ Así le irá a Boca en el duelo frente a Talleres de Córdoba Pese a esta vacilación inicial, el místico se animó a trazar su lectura de un partido que imagina desgastante desde lo emocional y lo futbolístico. Según su análisis, el encuentro no tendrá la dinámica del Superclásico: “Este partido no va ser como el de River, va a ser tedioso y complicado. El primer tiempo lo veo peleado, duro para los dos. En el segundo tiempo, un poco mejor para Boca. Y al árbitro no lo veo muy bien, como que se va a complicar solo”, sostuvo.

DLA (10) Superclásico del fútbol argentino Recordemos que Armas estuvo próximo al club durante el ciclo de Jorge Almirón, en el camino a la final de la Libertadores, aunque luego perdió espacio con Diego Martínez y Fernando Gago. Con la llegada de Claudio Úbeda y su ayudante Juvenal Rodríguez, volvió a tener participación activa y diálogo frecuente con el cuerpo técnico.

La contundente advertencia de la astrología y el tarot, según Giorgio Armas La advertencia más fuerte llegó sobre el final de su pronóstico: “Veo algo feo para Boca, veo a la gente un poco triste, por algo que va a pasar. No eliminación pero algo no nos va a gustar. Veo una lesión importante, a lo mejor lo que no le guste a la gente sea eso, que perdamos a un jugador para lo que sigue”, anticipó, dejando abierta la posibilidad de un golpe inesperado pese a que no vislumbra una salida temprana frente a Talleres.

Boca Juniors recibe a Tigre Boca Juniors CABJ Armas también proyectó un panorama más alentador para el futuro cercano del club, especialmente de cara a la próxima temporada: “Habrá que luchar. No tenemos una linda astrología para confiarnos en ganar el campeonato, pero Boca se asesora y puede ayudar a prevenir algunas cosas que se nos vienen malas, como tarjetas, arbitrajes, jugadores bien aspectados, como se hizo anteriormente con Almirón”, aseguró. Leandro Paredes Leandro Paredes, figura de Boca Juniors EFE Por último, el astrólogo completó: “En el 2026 se viene algo lindo, pero este torneo hay que pelear porque está parejo. La astrología de estas fechas da sorpresas. En estos cruces va a haber dinámica de sorpresas. Un candidato puede caer”, sentenció.