23 de noviembre de 2025 - 03:02

Max Verstappen se quedó con el Gran Premio de Las Vegas y Franco Colapinto finalizó último

El piloto neerlandés le descontó puntos a Norris y sueña con su quinto título. Franco Colapinto sufrió daños en el piso de su Alpine y quedó 17°.

Max Verstappen, ganador del Gran Premio de Las Vegas

Max Verstappen, ganador del Gran Premio de Las Vegas

Foto:

EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
Por Nicolás Salas

El GP de Las Vegas lo tuvo como gran ganador a Max Verstappen, quien dominó desde la primera vuelta, cuando un obsesivo Lando Norris, quiso defender a toda costa la pole position, pero no sostuvo el control de su monoplaza y se pasó en la primera curva. Este suceso fue aprovechado también por George Russell, quien al final terminaría tercero.

Leé además

Franco Colapinto finalizó 15° en la clasificación del Gran Premio de Las Vegas

Franco Colapinto esquivó el diluvio en la Q1 y largará 15° en el GP de Las Vegas

Por Nicolás Salas
Franco Colapinto partirá desde la 15° posición en el Gran Premio de Las Vegas

"Una pena...": Franco Colapinto no ocultó su fastidio tras la qualy de Las Vegas

Por Cristian Reta

El neerlandés estuvo decidido a presionar desde los primeros metros y mantuvo un ritmo más sólido, dejando una diferencia clara durante el primer tercio de la competencia y, hacia la vuelta 34, construir una ventaja cercana a los cinco segundos, administrando el desgaste y evitando riesgos en un trazado urbano que exige precisión absoluta bajo las luces de la ciudad que nunca duerme.

Embed

De esta forma, el corredor de Red Bull mantiene vivas sus esperanzas de título. El otro aspirante al título, Oscar Piastri, sufrió un contacto en la curva 1 con Liam Lawson y cayó al puesto 7 mientras pasaba la mayor parte de la carrera bajo enorme tráfico. Finalmente terminaría cuarto tras la sanción de 5 segundos a Antonelli por adelantarse en la largada, lo que significa que la situación de puntos de cara a Qatar es Norris con 408, Piastri con 378 y Verstappen con 369.

Norris tiene una diferencia de 30 puntos con su compañero de equipo, lo que significa que el título no se puede ganar en la carrera Sprint de Qatar.

80b2475691378d726c26f69fbe46230f8ea03a27
Max Verstappen sueña con el 5° título

Max Verstappen sueña con el 5° título

Incidentes al comienzo de la carrera

La batalla en la cima no fue ni de lejos el único incidente en los primeros compases, cuando Gabriel Bortoleto tuvo un ataque de optimismo y realizó una maniobra que lo sacó de la pista a sí mismo y a Lance Stroll cuando quiso tomar interior de la primera curva, lo que le valió una penalización que no pudo cumplir y, por lo tanto, probablemente perderá lugares en la parrilla de salida para la carrera de Qatar del próximo domingo.

Embed

Este incidente también afectó la carrera de Pierre Gasly, quien realizó un trompo al comienzo y perdió varios lugares. Por otro lado, Franco Colapinto esquivó a los bólidos desparramados, pero sufrió daños en su difusor producto de un toque de Alex Albon, quien más adelante también protagonizó otro suceso con Lewis Hamilton y terminó abandonando cerca del final de la carrera. Además, hubo un contacto entre Piastri y Liam Lawson que arruinó el fin de semana del piloto de Racing Bulls tras una excelente actuación en la clasificación.

Así fue la carrera de Franco Colapinto

En la carrera nocturna de Las Vegas, Franco Colapinto comenzó desde el puesto 15 y vivió una primera mitad turbulenta, con dificultades para mantenerse en ritmo en el pelotón medio. Aun así, el argentino logró contener varios ataques rivales y sacó provecho de las ventanas de parada para avanzar posiciones, demostrando una conducción inteligente y constante sobre el trazado urbano.

La segunda mitad de la competencia le fue cuesta arriba al pilarense, quien terminó último producto de los daños sufridos en su difusor y en el piso del monoplaza, que le dejó un choque de Albon en la primera vuelta y cruzó la meta 17°. Por su parte, su compañero Gasly terminó 15.

Embed

Así quedaron las posiciones en Las Vegas

POSICIÓN PILOTOS ESCUDERÍA PUNTOS
1 Max Verstappen Red Bull 25 PUNTOS
2 Lando Norris McLaren 18 PUNTOS
3 George Russell Mercedes 15 PUNTOS
4 Oscar Piastri McLaren 12 PUNTOS
5 Kimi Antonelli Mercedes 10 PUNTOS
6 Charles Leclerc Ferrari 8 PUNTOS
7 Carlos Sainz Williams 6 PUNTOS
8 Isack Hadjar Racing Bulls 4 PUNTOS
9 Nico Hulkenberg Sauber 2 PUNTOS
10 Lewis Hamilton Ferrari 1 PUNTO
11 Esteban Ocon Haas 0 PUNTOS
12 Oliver Bearman Haas 0 PUNTOS
13 Fernando Alonso Aston Martin 0 PUNTOS
14 Yuki Tsunoda Red Bull 0 PUNTOS
15 Pierre Gasly Alpine 0 PUNTOS
16 Liam Lawson Racing Bulls 0 PUNTOS
17 Franco Colapinto Alpine 0 PUNTOS
18 Alex Albon Williams DNF
19 Gabriel Bortoleto Sauber DNF
20 Lance Stroll Aston Martin DNF

¿Cuándo será la próxima carrera?

La Fórmula 1 se trasladará a Qatar para el fin de semana próximo, del 28 al 30 de noviembre, en una carrera que se llevará a cabo a las 13 horas. La novedad será que tendremos carrera Sprint.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Así fue la largada de Franco Colapinto en Las Vegas

Así fue la caótica largada de Franco Colapinto en el Gran Premio de Las Vegas

Por Nicolás Salas
Franco Colapinto, último en Las Vegas.

"Un desastre...": La cruda reflexión de Franco Colapinto tras el Gran Premio de Las Vegas

Por Nicolás Salas
Nicolás Tripicchio de San Lorenzo busca superar la marca frente a los Ferroviarios, en un duelo muy friccionado y un arbitraje cuestionado. 

Liga Profesional: Central Córdoba eliminó a San Lorenzo y pasó a cuartos

Por Redacción Deportes
El Pumita Martínez sufrió una dura derrota en la que no solo dejó su invicto sino la faja supermosca de la AMB, que ganó en 2022. “Bam” Rodríguez fue implacable. 

Boxeo: El Puma Martínez cayó por nocaut y resignó el título mundial frente a Rodríguez

Por Redacción Deportes