Max Verstappen se quedó con el Gran Premio de Las Vegas y Franco Colapinto finalizó último

El GP de Las Vegas lo tuvo como gran ganador a Max Verstappen , quien dominó desde la primera vuelta, cuando un obsesivo Lando Norris , quiso defender a toda costa la pole position, pero no sostuvo el control de su monoplaza y se pasó en la primera curva. Este suceso fue aprovechado también por George Russell, quien al final terminaría tercero.

Franco Colapinto esquivó el diluvio en la Q1 y largará 15° en el GP de Las Vegas

El neerlandés estuvo decidido a presionar desde los primeros metros y mantuvo un ritmo más sólido, dejando una diferencia clara durante el primer tercio de la competencia y, hacia la vuelta 34, construir una ventaja cercana a los cinco segundos , administrando el desgaste y evitando riesgos en un trazado urbano que exige precisión absoluta bajo las luces de la ciudad que nunca duerme.

De esta forma, el corredor de Red Bull mantiene vivas sus esperanzas de título. El otro aspirante al título, Oscar Piastri, sufrió un contacto en la curva 1 con Liam Lawson y cayó al puesto 7 mientras pasaba la mayor parte de la carrera bajo enorme tráfico. Finalmente terminaría cuarto tras la sanción de 5 segundos a Antonelli por adelantarse en la largada, lo que significa que la situación de puntos de cara a Qatar es Norris con 408, Piastri con 378 y Verstappen con 369.

Norris tiene una diferencia de 30 puntos con su compañero de equipo, lo que significa que el título no se puede ganar en la carrera Sprint de Qatar.

La batalla en la cima no fue ni de lejos el único incidente en los primeros compases, cuando Gabriel Bortoleto tuvo un ataque de optimismo y realizó una maniobra que lo sacó de la pista a sí mismo y a Lance Stroll cuando quiso tomar interior de la primera curva, lo que le valió una penalización que no pudo cumplir y, por lo tanto, probablemente perderá lugares en la parrilla de salida para la carrera de Qatar del próximo domingo.

Embed TREMENDO ERROR DE BORTOLETO: el brasileño impactó a Stroll, Gasly y también tocó a Colapinto tras la largada.



#LasVegasGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/qBn2KpwR6i — SportsCenter (@SC_ESPN) November 23, 2025

Este incidente también afectó la carrera de Pierre Gasly, quien realizó un trompo al comienzo y perdió varios lugares. Por otro lado, Franco Colapinto esquivó a los bólidos desparramados, pero sufrió daños en su difusor producto de un toque de Alex Albon, quien más adelante también protagonizó otro suceso con Lewis Hamilton y terminó abandonando cerca del final de la carrera. Además, hubo un contacto entre Piastri y Liam Lawson que arruinó el fin de semana del piloto de Racing Bulls tras una excelente actuación en la clasificación.

Así fue la carrera de Franco Colapinto

En la carrera nocturna de Las Vegas, Franco Colapinto comenzó desde el puesto 15 y vivió una primera mitad turbulenta, con dificultades para mantenerse en ritmo en el pelotón medio. Aun así, el argentino logró contener varios ataques rivales y sacó provecho de las ventanas de parada para avanzar posiciones, demostrando una conducción inteligente y constante sobre el trazado urbano.

La segunda mitad de la competencia le fue cuesta arriba al pilarense, quien terminó último producto de los daños sufridos en su difusor y en el piso del monoplaza, que le dejó un choque de Albon en la primera vuelta y cruzó la meta 17°. Por su parte, su compañero Gasly terminó 15.

Embed La largada desde el auto de Franco, golpe de atrás de Albon cuando franco frena por los incidentes de adelante pic.twitter.com/kOBVxdYFyN — Juan Cruz Alvarez (@Juanito77ok) November 23, 2025

Así quedaron las posiciones en Las Vegas

POSICIÓN PILOTOS ESCUDERÍA PUNTOS

1 Max Verstappen Red Bull 25 PUNTOS 2 Lando Norris McLaren 18 PUNTOS 3 George Russell Mercedes 15 PUNTOS 4 Oscar Piastri McLaren 12 PUNTOS 5 Kimi Antonelli Mercedes 10 PUNTOS 6 Charles Leclerc Ferrari 8 PUNTOS 7 Carlos Sainz Williams 6 PUNTOS 8 Isack Hadjar Racing Bulls 4 PUNTOS 9 Nico Hulkenberg Sauber 2 PUNTOS 10 Lewis Hamilton Ferrari 1 PUNTO

11 Esteban Ocon Haas 0 PUNTOS 12 Oliver Bearman Haas 0 PUNTOS 13 Fernando Alonso Aston Martin 0 PUNTOS 14 Yuki Tsunoda Red Bull 0 PUNTOS 15 Pierre Gasly Alpine 0 PUNTOS 16 Liam Lawson Racing Bulls 0 PUNTOS 17 Franco Colapinto Alpine 0 PUNTOS 18 Alex Albon Williams DNF 19 Gabriel Bortoleto Sauber DNF 20 Lance Stroll Aston Martin DNF

¿Cuándo será la próxima carrera?

La Fórmula 1 se trasladará a Qatar para el fin de semana próximo, del 28 al 30 de noviembre, en una carrera que se llevará a cabo a las 13 horas. La novedad será que tendremos carrera Sprint.