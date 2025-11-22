22 de noviembre de 2025 - 02:12

Franco Colapinto esquivó el diluvio en la Q1 y largará 15° en el GP de Las Vegas

El piloto argentino sorteó la primera parte de la clasificación, mientras que Pierre Gasly saldrá 10°. Lando Norris se quedó con la pole position.

Por Nicolás Salas

La clasificación del Gran Premio de las Vegas de este año comenzó tras una intensa lluvia que dejó la pista con una importante cantidad de agua. Lo cierto es que las escuderías optaron por los neumáticos de lluvia y Franco Colapinto pudo superar la Q1.

El piloto argentino realizó una magistral primera parte de la qualy, con un tiempo de 1:54.847, y también gracias a que varios corredores sufrieron despistes, quita de tiempo y hasta un choque, como el de Alex Albon, quien golpeó el muro y dañó la suspensión delantera derecha y quedó afuera junto a Kimi Antonelli (Mercedes), Gabriel Bortoleto (Sauber). Yuki Tsunoda (Red Bull) y Lewis Hamilton (Ferrari).

Embed

Así fue la Q2 de Franco Colapinto

Tras estos sucesos y con la pista mejorando progresivamente, Franco Colapinto fue mejorando sus registros hasta llegar a 1:53.683. Luego, cuando intentaba mejorar su tiempo, el pilarense se encontró con sectores que pedían neumáticos intermedios y que se le hizo difícil de domar, por lo que en sus últimas dos vueltas perdió el auto aunque no tuvo que lamentar daños.

Embed

Por otra parte, la pole position quedó en manos de Lando Norris, quien superó a sus máximos perseguidores: Max Verstappen (2°) y a Oscar Piastri (5°).

Así quedó la parrilla de salida para el Gran Premio de Las Vegas

  1. Lando Norris (McLaren)
  2. Max Verstappen (Red Bull)
  3. Carlos Sainz (Williams)
  4. George Russell (Mercedes)
  5. Oscar Piastri (McLaren)
  6. Liam Lawson (Racing Bulls)
  7. Fernando Alonso (Aston Martin)
  8. Isack Hadjar (Racing Bulls)
  9. Charles Leclerc (Ferrari)
  10. Pierre Gasly (Alpine)
  11. Nico Hulkenberg (Sauber)
  12. Lance Stroll (Aston Martin)
  13. Esteban Ocon (Haas)
  14. Oliver Bearman (Haas)
  15. Franco Colapinto (Alpine)
  16. Alex Albon (Williams)
  17. Kimi Antonelli (Mercedes)
  18. Gabriel Bortoleto (Sauber)
  19. Yuki Tsunoda (Red Bull)
  20. Lewis Hamilton (Ferrari)
