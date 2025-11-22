Franco Colapinto esquivó el diluvio en la Q1 y largará 15° en el GP de Las Vegas

El piloto argentino sorteó la primera parte de la clasificación, mientras que Pierre Gasly saldrá 10°. Lando Norris se quedó con la pole position.

La clasificación del Gran Premio de las Vegas de este año comenzó tras una intensa lluvia que dejó la pista con una importante cantidad de agua. Lo cierto es que las escuderías optaron por los neumáticos de lluvia y Franco Colapinto pudo superar la Q1.

El piloto argentino realizó una magistral primera parte de la qualy, con un tiempo de 1:54.847, y también gracias a que varios corredores sufrieron despistes, quita de tiempo y hasta un choque, como el de Alex Albon, quien golpeó el muro y dañó la suspensión delantera derecha y quedó afuera junto a Kimi Antonelli (Mercedes), Gabriel Bortoleto (Sauber). Yuki Tsunoda (Red Bull) y Lewis Hamilton (Ferrari).

Embed ¡DURO GOLPE DE ALBON EN EL CIERRE DE LA Q1! El piloto de Williams quedó eliminado en la Qualy.



#LasVegasGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/x7nIpkqf0v — SportsCenter (@SC_ESPN) November 22, 2025 Así fue la Q2 de Franco Colapinto Tras estos sucesos y con la pista mejorando progresivamente, Franco Colapinto fue mejorando sus registros hasta llegar a 1:53.683. Luego, cuando intentaba mejorar su tiempo, el pilarense se encontró con sectores que pedían neumáticos intermedios y que se le hizo difícil de domar, por lo que en sus últimas dos vueltas perdió el auto aunque no tuvo que lamentar daños.

De esta manera, el argentino no solo que no pudo mejorar su tiempo y superar el puesto 15 en la clasificación, sino que fue superado por su compañero Pierre Gasly, que se metió en la Q3 y terminó en décimo lugar.

Embed SE TERMINÓ LA QUALY PARA COLAPINTO: Franco patinó en la pista y terminó P15 en la Q2.



#LasVegasGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/5mL6hTxKPI — SportsCenter (@SC_ESPN) November 22, 2025 Por otra parte, la pole position quedó en manos de Lando Norris, quien superó a sus máximos perseguidores: Max Verstappen (2°) y a Oscar Piastri (5°).