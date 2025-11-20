20 de noviembre de 2025 - 23:27

F1 en Las Vegas: Colapinto no logró ritmo y cerró la primera práctica en el fondo de la tabla

El argentino cerró las prácticas libres 1 en la última posición del GP de Las Vegas, lejos del ritmo impuesto por Charles Leclerc. Su compañero Pierre Gasly mostró mejor rendimiento y evidenció el potencial del monoplaza.

Franco Colapinto terminó en el último puesto de la primera práctica para el Gran Premio de Las Vegas, con un tiempo de 1:36.758.

Foto:

X / @SC_ESPN
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto, tuvo un inicio complejo en el Gran Premio de Las Vegas al culminar en la última posición durante las prácticas libres 1, correspondientes a la vigésimo segunda fecha del calendario.

En su mejor vuelta, el pilarense marcó un tiempo de 1:36.758 con neumáticos blandos, quedando a menos de dos segundos del más veloz de la sesión, Charles Leclerc (Ferrari). Una de las sorpresas de la práctica fue Alex Albon (Williams), que finalizó segundo detrás del monegasco, mientras que Yuki Tsunoda (Red Bull) completó el tercer lugar.



A pesar del resultado del argentino, su compañero de equipo, Pierre Gasly, evidenció un rendimiento superior: terminó 12° con 1:35.589 y llegó a ubicarse entre los cinco primeros en algunos tramos. El desempeño de Gasly mostró que el monoplaza de la escudería tiene potencial competitivo, aunque en esta primera sesión las sensaciones para Colapinto no fueron las mejores.

De todos modos, el carácter preliminar de las prácticas permitirá a los pilotos adaptarse al Las Vegas Street Circuit, un trazado urbano exigente y de características poco habituales en el calendario. A medida que avance el fin de semana, se esperan mejoras en tiempos y rendimiento.

La actividad continuará este viernes con las prácticas libres 2 a la 1 y las FP3 a las 21.30. La clasificación está programada para el sábado a la 1, mientras que la carrera se disputará el domingo por la madrugada.

