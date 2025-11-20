20 de noviembre de 2025 - 18:30

Básquet de Mendoza: Atenas superó a Rivadvia y se metío en las semifinales de la Superliga

BÁSQUET. Atenas le ganó a Rivadavia (71-61) y otra vez está entre los cuatro mejores. Municipalidad de San Carlos derrotó Macabi (94-89) y hay tercer partido.

Atenas Sport Club superó a Rivadavia Básquet, barrió la serie y se metió en semifinales de la Superliga de Mendoza.

Atenas Sport Club superó a Rivadavia Básquet, barrió la serie y se metió en semifinales de la Superliga de Mendoza. 

Foto:

Gentileza.
Los Andes | Gustavo Villarroel
Por Gustavo Villarroel

Rodrigo Chori Funes, récord absoluto en el básquet de Mendoza al convertir 12 triples en un juego. Histórico. 

Básquet de Mendoza: Rodrigo "Chori" Funes convirtió doce triples en la Superliga y batió un récord histórico

Por Gustavo Villarroel
BASQUET DE MENDOZA. Atenas Sport Club derrotó a Rivadavia Básquet en el primer encuentro de la serie de cuartos de final. 

Básquet de Mendoza: Atenas Sport Club y el Club Macabi, cantaron victoria y tienen un pie en semifinales

Por Gustavo Villarroel
584446282_1425210169609729_8576574246444835766_n
Atenas Sport Club barrió la serie ante Rivadvaia Básquet y se metió en semifinales.

Atenas Sport Club barrió la serie ante Rivadvaia Básquet y se metió en semifinales.

Sin embargo, el equipo siempre compitió. Siempre dio lucha. Y ahora, en cuartos de final, barrió la serie ante Rivadavia Básquet y está en semifinales. Triunfazo ante Rivadavia Básquet por 71-61 en calidad de visitante y barrió la serie. Figura: Agustín Blanco 18 puntos (7/9 en dobles, 4/4 en libres), 6 rebotes, 2 asistencias, 3 recuperos, 5 faltas recibidas; con una valoración de +28. Con o sin figuras, con o sin chpa, Atenas Sport Club siempre está entre los mejores.

SÍNTESIS:

ASOCIACIÓN CIVIL RIVADAVIA BÁSQUET (61): Mateo Perez 19; Febo Capponi 9; Juan Cruz Sosa 1; Guido Francese 11; Juan Cruz Cano 7 (FI); Francisco Llanos 4; Joaquín Coria 0; Renzo Zapata 0; José Ignacio Tondini 10; Thiago Joel Funes 0. DT: Sebastián Lanzieri.

ATENAS SPORT CLUB (71): Agustín Blanco 18; Diego Maranesi 5; Alejandro Bernal 17; Gastón Marozzi 7; Lautaro Picciotto 6 (FI); Alejo Sánchez 4; Diego Garcia 12; Matías Estalles 0; Franco Sanchez 2; Juan Martín Da Viá 0. DT: Diego Francisco Oteiza.

Estadio: Profesor Leopoldo Brozovix (Rivadavia)

Parciales: 19-18; 33-38 y 49-50.

Tiros libres: Rivadavia Basquet 13/17 – Atenas Sport Club 12/17

Figura: Agustín Blanco (Atenas SC) 18 puntos; 6 rebotes; 2 asistencias. Valoración: 28.

Básquet de Mendoza: en el Valle de Uco, siempre manda Municipalidad de San Carlos

El básquetbol de San Carlos pisa fuerte. Campañón. Otra definición no cabe. Triunfazo en el juego revancha ante el Club Israelita Macabi por 94-89 ante el Club Israelita Macabi y serie de cuartos de final 1-1. ¿Quién le quita el sueño de meterse entre los mejores cuatro del Clausura? Nadie. Imposible. Un equipo humilde, laburador, luchador y con un emblema de su pueblo, con un quinteto titular que sumó 83 puntos y con un imparable Christian Páez: 36 puntos, +46 de valoración, hizo tambalear al gran candidato de todos: el Celeste. Un equipo repleto de figuras, con nombres descollantes para nuestro básquetbol con experiencia en Liga Nacional como Sandes, Berman y Reyes, entre otros. El próximo domingo en el Templo Celeste, se define el pase a semifinales.

image
Christian Páez, figura de la Municipalidad de San Carlos.

Christian Páez, figura de la Municipalidad de San Carlos.

SÍNTESIS:

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS (94): Christian Paez 36; Lisandro Bernabei 10; Juan Ignacio Buchel 13; Ignacio Berrios 9; Ignacio Moreno 15 (FI); Matías Espeleta 0; Braulio Osorio 4; Luca Bonavetti 7. DT: Santiago Pérez.

CLUB ISRAELITA MACABI (89): Carlos Matías Sandes 10; Valentín Simondi 25; Andrés Berman 7; Lucas Reyes 20; Matías Ariel Jaimes 20 (FI); Valentín Sarfati 3; Juan Cruz Tulián 4; Franco Ianardi 0; Andrés Llaver 0. DT: Emiliano Martín Quiroga.

Estadio: Polideportivo El Fortín (La Consulta – San Carlos)

Parciales: 24-25; 52-45 y 71-63.

Tiros libres: Municipalidad de San Carlos 11/14 – Israelita Macabi 13/28

Figura: Christian Páez Acevedo (Municipalidad de San Carlos) 36 puntos (8/11 en dobles, 5/7 en triples, 5/5 en libres); 6 rebotes; 4 asistencias, 1 recupero, 6 faltas recibidas; con una valoración de +46.

