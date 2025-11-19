Selección Argentina de Básquet: se reveló la lista preliminar para las Eliminatorias al Mundial 2027

Con una mezcla de experiencia y juventud, la Confederación Argentina de Básquet (CAB) dio los 24 nombres para la primera ventana clasificatoria rumbo al Mundial FIBA 2027.

La Confederación Argentina de Básquet designó un grupo preliminar de 24 jugadores para encarar la primera ventana de las eliminatorias rumbo al Mundial FIBA 2027, bajo la dirección del entrenador Pablo Prigioni. En esta lista se combina experiencia internacional con potencial joven para afrontar el proceso clasificatorio.

Entre los convocados, figuran nombres de peso como Facundo Campazzo, Gabriel Deck y Leandro Bolmaro, junto a otros con proyección emergente. Además, el entrenador incluyó tanto perimetrales como interiores para asegurar versatilidad en el equipo: hay escoltas veteranos, bases con recorrido, y jugadores grandes para alternar en la pintura.

DLA (31) La nómina también contempla a jóvenes que ya han mostrado su talento en ligas nacionales o internacionales, lo que sugiere que Prigioni apuesta a construir una base a largo plazo, sin descuidar el presente competitivo.

Los 24 jugadores preseleccionados Facundo Campazzo Nicolás Laprovittola Gabriel Deck Leandro Bolmaro Marcos Delía José Vildoza Luca Vildoza Nicolás Brussino Patricio Garino Francisco Caffaro Javier Saiz Santiago Scala Lucio Redivo Leonardo Lema Juan Bocca Dylan Bordón Gonzalo Bressan Gonzalo Corbalán Mateo Díaz Juan Fernández Lucas Giovanetti Juan Ignacio Marcos Alex Negrete El duro camino de Argentina para clasificar al Mundial 2027 Argentina forma parte del Grupo D para las eliminatorias, junto a Uruguay, Panamá y Cuba. En esta primera ventana, el equipo argentino jugará tanto de local como de visitante, lo que le permitirá contar con su público. Los encuentros se llevarán a cabo entre el 27 de noviembre de 2025 hasta el 6 de julio de 2026

Los tres mejores de cada grupo avanzarán a la segunda ronda, arrastrando todos los resultados, en una competición que se jugará desde el 26 de agosto de 2026 hasta el 26 de febrero de 2027. Allí los países se dividirán en dos grupos de seis, donde los tres mejores de cada grupo más el cuarto mejor clasificado irán al Mundial FIBA 2027.