19 de noviembre de 2025 - 11:50

Selección Argentina de Básquet: se reveló la lista preliminar para las Eliminatorias al Mundial 2027

Con una mezcla de experiencia y juventud, la Confederación Argentina de Básquet (CAB) dio los 24 nombres para la primera ventana clasificatoria rumbo al Mundial FIBA 2027.

Selección Argentina de Básquet

Selección Argentina de Básquet

Foto:

Por Cristian Reta

La Confederación Argentina de Básquet designó un grupo preliminar de 24 jugadores para encarar la primera ventana de las eliminatorias rumbo al Mundial FIBA 2027, bajo la dirección del entrenador Pablo Prigioni. En esta lista se combina experiencia internacional con potencial joven para afrontar el proceso clasificatorio.

Leé además

David El Mago Ramírez habló tras el descenso de Godoy Cruz.

El duro análisis del Mago Ramírez sobre el descenso de Godoy Cruz y su futuro: "Es el peor momento..."

Por Cristian Reta
Alejandro Chapini, presidente de Godoy Cruz Antonio Tomba. / Ignacio Blanco

Descenso, disculpas y elecciones en Godoy Cruz: el análisis de Alejandro Chapini sobre la crisis del Tomba

Por Cristian Reta

Entre los convocados, figuran nombres de peso como Facundo Campazzo, Gabriel Deck y Leandro Bolmaro, junto a otros con proyección emergente. Además, el entrenador incluyó tanto perimetrales como interiores para asegurar versatilidad en el equipo: hay escoltas veteranos, bases con recorrido, y jugadores grandes para alternar en la pintura.

Los 24 jugadores preseleccionados

  1. Facundo Campazzo
  2. Nicolás Laprovittola
  3. Gabriel Deck
  4. Leandro Bolmaro
  5. Marcos Delía
  6. José Vildoza
  7. Luca Vildoza
  8. Nicolás Brussino
  9. Patricio Garino
  10. Francisco Caffaro
  11. Javier Saiz
  12. Santiago Scala
  13. Lucio Redivo
  14. Leonardo Lema
  15. Juan Bocca
  16. Dylan Bordón
  17. Gonzalo Bressan
  18. Gonzalo Corbalán
  19. Mateo Díaz
  20. Juan Fernández
  21. Lucas Giovanetti
  22. Juan Ignacio Marcos
  23. Alex Negrete
  24. Lee Aaliya
cabboficial_583227152_18535131688017575_1849280358058068645_n

El duro camino de Argentina para clasificar al Mundial 2027

Argentina forma parte del Grupo D para las eliminatorias, junto a Uruguay, Panamá y Cuba. En esta primera ventana, el equipo argentino jugará tanto de local como de visitante, lo que le permitirá contar con su público. Los encuentros se llevarán a cabo entre el 27 de noviembre de 2025 hasta el 6 de julio de 2026

Los tres mejores de cada grupo avanzarán a la segunda ronda, arrastrando todos los resultados, en una competición que se jugará desde el 26 de agosto de 2026 hasta el 26 de febrero de 2027. Allí los países se dividirán en dos grupos de seis, donde los tres mejores de cada grupo más el cuarto mejor clasificado irán al Mundial FIBA 2027.

Grupos de la primera ronda clasificatoria

  • Grupo A: Estados Unidos, República Dominicana, México y Nicaragua.
  • Grupo B: Canadá, Puerto Rico, Bahamas y Jamaica.
  • Grupo C: Brasil, Venezuela, Colombia y Chile.
  • Grupo D: Argentina, Uruguay, Panamá y Cuba.
cabboficial_581693530_18534381136017575_68339861207305417_n

El cronograma de la Selección Argentina de Básquet

2025:

  • 27 de noviembre: vs Cuba, en La Habana (20.10)
  • 1 de diciembre: vs Cuba, en Buenos Aires (20.05), en el estadio Obras Sanitarias.

2026:

  • 27/2 vs Uruguay (local)
  • 2/3 vs Panamá (local)
  • 2/7 vs Uruguay (visitante)
  • 5/7 vs Panamá (visitante)
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Polémica en la F1 por la manipulación de piezas ilegales en el fondo plano de los monoplazas.

Escándalo en la F1: la FIA detectó dispositivos ilegales durante el GP de Brasil

Por Cristian Reta
una fortuna: franco colapinto duplicaria su salario como piloto titular de alpine en 2026

Una fortuna: Franco Colapinto duplicaría su salario como piloto titular de Alpine en 2026

Por Cristian Reta
Pol Fernández se va de Godoy Cruz, tras el descenso.

Se va de Godoy Cruz: Pol Fernández rescinde en el Tomba y podría retirarse

Por Cristian Reta
Haití clasificó al Mundial 2026 después de 50 años de ausencia en una Copa del Mundo

42 selecciones clasificaron al Mundial 2026: cuáles son y quienes podrían ocupar los 6 puestos vacantes

Por Cristian Reta