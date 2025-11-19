Selección Argentina de Básquet: se reveló la lista preliminar para las Eliminatorias al Mundial 2027

La Confederación Argentina de Básquet designó un grupo preliminar de 24 jugadores para encarar la primera ventana de las eliminatorias rumbo al MundialFIBA 2027, bajo la dirección del entrenador Pablo Prigioni. En esta lista se combina experiencia internacional con potencial joven para afrontar el proceso clasificatorio.
Entre los convocados, figuran nombres de peso como Facundo Campazzo, Gabriel Deck y Leandro Bolmaro, junto a otros con proyección emergente. Además, el entrenador incluyó tanto perimetrales como interiores para asegurar versatilidad en el equipo: hay escoltas veteranos, bases con recorrido, y jugadores grandes para alternar en la pintura.
El duro camino de Argentina para clasificar al Mundial 2027
Argentina forma parte del Grupo D para las eliminatorias, junto a Uruguay, Panamá y Cuba. En esta primera ventana, el equipo argentino jugará tanto de local como de visitante, lo que le permitirá contar con su público. Los encuentros se llevarán a cabo entre el 27 de noviembre de 2025 hasta el 6 de julio de 2026
Los tres mejores de cada grupo avanzarán a la segunda ronda, arrastrando todos los resultados, en una competición que se jugará desde el 26 de agosto de 2026 hasta el 26 de febrero de 2027. Allí los países se dividirán en dos grupos de seis, donde los tres mejores de cada grupo más el cuarto mejor clasificado irán al Mundial FIBA 2027.
Grupos de la primera ronda clasificatoria
Grupo A: Estados Unidos, República Dominicana, México y Nicaragua.
Grupo B: Canadá, Puerto Rico, Bahamas y Jamaica.
Grupo C: Brasil, Venezuela, Colombia y Chile.
Grupo D: Argentina, Uruguay, Panamá y Cuba.
El cronograma de la Selección Argentina de Básquet
2025:
27 de noviembre: vs Cuba, en La Habana (20.10)
1 de diciembre: vs Cuba, en Buenos Aires (20.05), en el estadio Obras Sanitarias.