Básquet: Pablo Prigioni confirmó la lista de jugadores de la Selección Argentina para la AmeriCup

Cinco semanas después de haber comenzado con la preparación, el entrenador de la Selección Argentina de Básquet, Pablo Prigioni, confirmó a los 12 jugadores que defenderán la corona obtenida en la última edición. Sin las figuras de primer nivel, el plantel tendrá a varios con proyección a futuro.
Según contó la propia Confederación Argentina de Básquet, el objetivo del cuerpo técnico para este torneo es darle rodaje a varios basquetbolistas para que tomen experiencia de cara a la Copa del Mundo de la FIBA de 2027. Es que el conjunto nacional busca retornar a los primeros planos, después de varias decepciones en los últimos tiempos.
Los grandes ausentes en la lista de Pablo Prigioni:
Por eso mismo, el torneo se afrontará sólo con tres que ya disputaron una Americup, José Vildoza, Nicolás Brussino y Juan Pablo Vaulet, que serán los encargados de comandar a un plantel que no contará con figuras de la talla de Facundo Campazzo, Nicolás Laprovíttola, y Gabriel Deck (operado en junio de la cadera).
Además, también se quedaron afuera del corte final los basquetbolistas Tomás Chapero, Lucas Giovannetti, Tyler Kropp, Bautista Lugarini y Lee Aaliya. Luego de formar parte de la gira de 8 amistosos ante España, Italia y Panamá.
Argentina integra el grupo C de la Americup junto con Nicaragua, Colombia y República Dominicana. El debut en Managua será ante los locales, el viernes 22 de agosto a las 21:40hs. El equipo Albiceleste volverá a jugar el domingo 24 ante Dominicana (16:10hs), y cerrará la zona el lunes 25 contra Colombia (18:40hs).
Lista de convocados para la Selección Argentina de Básquet:
• 1 - Francisco Caffaro - Boca Juniors - (Argentina) - Pívot - 25 años
• 6 - Juan Ignacio Marcos - FC Barcelona - (España) - Base - 25 años
• 9 - Nicolás Brussino - Gran Canaria - (España) - Alero - 32 años
• 10 - Gonzalo Corbalan - San Pablo Burgos - (España) - Escolta - 23 años
• 11 - José Vildoza - Bàsquet Girona - (España) - Base - 29 años
• 16 - Dylan Bordon - La Laguna Tenerife - (España) - Base - 20 años
• 18 - Gonzalo Bressan - Olímpico de La Banda - (Argentina) - Pívot - 23 años
• 20 - Juan Bocca - Fibwi Palma - (España) - Alero - 20 años
• 21 - Juan Fernandez - Bàsquet Girona - (España) - Ala Pívot - 22 años
• 22 - Juan Pablo Vaulet - Estudiantes - (España) - Ala Pívot - 29 años
• 23 - Santiago Trouet - Arizona State - (Estados Unidos) - Ala Pívot - 21 años
• 44 - Alex Negrete - Flamengo - (Brasil) - Escolta - 24 años