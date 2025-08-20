20 de agosto de 2025 - 14:11

¿River no será campeón? La contundente predicción astrológica que preocupa al Millo en la Copa Libertadores

Un enigmático tuit vaticinó la suerte de River Plate en la Copa Libertadores 2025, a horas del duelo de vuelta contra Libertad de Paraguay.

El misterioso tuit que predice la suerte de River en la Copa Libertadores

En ese sentido, muchos fans del millonarios también utilizan otros medios para conocer la suerte que le depara a su equipo, siendo uno de los más populares el de las predicciones astrológicas.

Libertad vs. River Plate
Facundo Colidio, en el duelo de River con Libertad por la Copa Libertadores.

En esta ocasión, toca analizar las palabras de un usuario de X, cuyo vaticinio no es el más esperanzador para el público millonario.

¿Qué dice la astrología sobre la suerte de River en la Copa Libertadores?

Fue un tuit publicado por la cuenta @AstroSimple21 que desató debate en redes sociales entre los hinchas de River Plate. Según la predicción, el conjunto de Núñez no se consagrará campeón de la Copa Libertadores 2025.

El mensaje, escrito con tono categórico, afirma: “River Plate no será campeón de la Libertadores 2025. Tendrá una serie muy buena de local contra Libertad, pero en cuartos de final cae con dureza”.

La publicación rápidamente acumuló interacciones y comentarios de simpatizantes millonarios y de otros clubes. Mientras algunos lo tomaron como una simple especulación o cábala típica del folclore futbolero, otros lo leyeron como una advertencia para lo que podría pasar en la competencia continental.

"Tranqui amigo yo no miento, solo analizo. River gana el jueves y no pasa los cuartos", aseguró el astrólogo deportivo al ser cuestionado por una vieja predicción que no acertó.

Recordemos que el club de Núñez parte como uno de los grandes candidatos a quedarse con la máxima cita continental, al ser el último equipo argentino ganador de este trofeo, en 2018. Lo cierto es que, para volver a consagrarse, deberá sortear el escollo que significa Libertad de Paraguay, en un duelo donde cada detalle es un ingrediente más de la competencia.

