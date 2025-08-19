Chau Manchester City: el "Diablito" Echeverri se marcha a Alemania y apunta a brillar en la Champions League

Claudio Echeverri, la joya de 19 años surgida de River y actualmente en la Premier League, será cedido al Bayer Leverkusen para la temporada 2025/26.

Compartir







Finalmente se develó lo que será del futuro de Claudio Echeverri en Europa. El joven del Manchester City tendrá la oportunidad de jugar con regularidad en Europa y será nuevo refuerzo del Bayer Leverkusen, que la pasada temporada fue subcampeón de la Bundesliga y disputará la Champions League.

El equipo de la Bundesliga recibirá al joven cedido por un año, sin opción de compra. Allí se reencontrará con compatriotas como Exequiel Palacios y podrá demostrar que su talento no se queda solo en la promesa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FabrizioRomano/status/1957773450363244839&partner=&hide_thread=false Claudio Echeverri to Bayer Leverkusen, here we go! Deal agreed with Manchester City for straight loan.



No buy option clause, salary covered by Leverkusen and Echeverri on his way for medical already tonight.



El Diablito will play under ten Hag, as @MatteMoretto reported. pic.twitter.com/zQPXp5gjYD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2025 Del City al Leverkusen: una cesión estratégica Echeverri llegó al Manchester City en 2024, después de destacarse en River y en la selección Sub-20. Sin embargo, con pocos minutos en el equipo de Guardiola, la posibilidad de sumar continuidad en Alemania aparece como la mejor opción para no perder ritmo y seguir creciendo.

En el Leverkusen, el argentino encontrará un escenario competitivo y exigente, ya que tendrá la chance de disputar la Bundesliga y la Champions, y así poder demostrar que puede aportar desequilibrio y creatividad en un equipo que apuesta por mantener su protagonismo en Europa. La revisión médica está programada para los próximos días y, de pasarla sin inconvenientes, se sumará de inmediato a los entrenamientos.

claudioecheverri__497951419_18329890333162606_3051899949365652618_n Lo cierto es que, más allá del nombre y la expectativa, lo que espera Echeverri es mostrar que puede ser un jugador decisivo. La cesión al Bayer Leverkusen no solo es un paso profesional, también es una prueba de carácter para un joven que ya ha tenido que adaptarse a distintos escenarios y sabe que cada oportunidad cuenta.