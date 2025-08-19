Chau Manchester City: el "Diablito" Echeverri se marcha a Alemania y apunta a brillar en la Champions League

Finalmente se develó lo que será del futuro de Claudio Echeverri en Europa. El joven del Manchester City tendrá la oportunidad de jugar con regularidad en Europa y será nuevo refuerzo del Bayer Leverkusen, que la pasada temporada fue subcampeón de la Bundesliga y disputará la Champions League.
El equipo de la Bundesliga recibirá al joven cedido por un año, sin opción de compra. Allí se reencontrará con compatriotas como Exequiel Palacios y podrá demostrar que su talento no se queda solo en la promesa.
Del City al Leverkusen: una cesión estratégica
Echeverri llegó al Manchester City en 2024, después de destacarse en River y en la selección Sub-20. Sin embargo, con pocos minutos en el equipo de Guardiola, la posibilidad de sumar continuidad en Alemania aparece como la mejor opción para no perder ritmo y seguir creciendo.
En el Leverkusen, el argentino encontrará un escenario competitivo y exigente, ya que tendrá la chance de disputar la Bundesliga y la Champions, y así poder demostrar que puede aportar desequilibrio y creatividad en un equipo que apuesta por mantener su protagonismo en Europa. La revisión médica está programada para los próximos días y, de pasarla sin inconvenientes, se sumará de inmediato a los entrenamientos.
Lo cierto es que, más allá del nombre y la expectativa, lo que espera Echeverri es mostrar que puede ser un jugador decisivo. La cesión al Bayer Leverkusen no solo es un paso profesional, también es una prueba de carácter para un joven que ya ha tenido que adaptarse a distintos escenarios y sabe que cada oportunidad cuenta.
Los números de Echeverri en el Manchester City
Tras una venta de más de 18,5 millones de euros procedente de River, Claudio Echeverri disputó un total de 3 partidos en Manchester City hasta el momento. Entre esos compromisos, el Diablito convirtió un gol de tiro libre en el Mundial de Clubes, donde sufrió una lesión.
Esta cesión promete revalorizar al argentino que tiene contrato con el club inglés hasta junio de 2028. En total, apenas pudo disputar 65 minutos con la camiseta del conjunto celeste: 5′ en la Premier League, 15′ en la final de la FA Cup y 45′ en el certamen internacional que se llevó a cabo en Estados Unidos.