Claudio Echeverri cada vez más cerca de irse del Manchester City

En medio de los rumores sobre su salida del Manchester City , producto de la decisión de Pep Guardiola de no tenerlo en cuenta para la próxima temporada, Claudio Echeverri recibió una propuesta para continuar su carrera en uno de los equipos más fuertes de Alemania .

Franco Mastantuono deslumbra en el Real Madrid y ya se sabe cuando debutaría

Se trata del Borussia Dortmund , que elevó una propuesta para llevarse a préstamo al atacante argentino , según informaron algunos medios ingleses en las últimas horas.

La oferta consiste en una cesión con opción de compra, teniendo en cuenta que los Ciudadanos no quieren desprenderse definitivamente del exRIver Plate, sino enviarlo a préstamo para que sume minutos de peso en el fútbol del viejo continente.

De esta forma, el club alemán se posiciona como una fuerte alternativa ante el desinterés de Roma y la reticencia del jugador a sumarse al Girona, según detalló el periodista Florian Plettenberg de Sky Sports.

El Diablito Echeverri finalmente tuvo su esperado debut en el equipo de Guardiola.

Manchester City aún no definió su postura. El City Group busca priorizar mantener al futbolista dentro de su estructura , mientras Guardiola considera necesario que Echeverri sume experiencia en Europa antes de integrarse al primer equipo.

Desde su llegada en febrero, el ex River Plate disputó pocos minutos en la FA Cup, Premier League y Mundial de Clubes, competición donde marcó un golazo de tiro libre antes de sufrir una lesión.

Por otro lado, con esta oferta el Dortmund descartaría los avances que tuvo por la ficha de Facundo Buonanotte (Brighton), que está interesado en dar un salto a un elenco de mayor jerarquía.

Roma se bajó de las negociaciones con el Manchester City:

image.png El entrenador catalán, Pep Guardiola, subió al avión al ex River, Claudio Echeverri, que viajará con el Manchester City al Mundial de Clubes en busca de su gran despegue. Gentileza

El futuro de Echeverri en el Manchester City permanece incierto ya que, luego de que en las últimas semanas se intensificara el interés de la Roma por el mediapunta argentino, las charlas se enfriaron y la llegada no se concretó. Así, la gran chance para el jugador parece ser Alemania.

Según informó el diario italiano La Repubblica, el conjunto italiano consideraba al ex River como una alternativa viable para reforzar su ataque de cara a la nueva temporada, pero la oferta que presentó al elenco inglés no bastó para convercerlos.