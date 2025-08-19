¿Regresa "El Matador"? Hinchas del Napoli piden por la vuelta de Cavani

La lesión del delantero Romelu Lukaku reavivó la nostalgia en Nápoles y se popularizó una inesperada campaña para repatriar al uruguayo Edinson Cavani.

La lesión de Romelu Lukaku reavivó un viejo sueño de la afición napolitana: el regreso de Edinson Cavani. El delantero uruguayo que milita actualmente en Boca Juniors, volvió a aparecer en la agenda del Napoli luego de que el alcalde de Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, impulsara públicamente la idea de repatriarlo.

Furor en Napoli por una propuesta que movilizó a la afición El jefe comunal utilizó sus redes sociales para abrir el debate: “¿Y si Lukaku está de baja mucho tiempo? ¿Y si se necesita un tercer delantero? ¿Y si Cavani…?”. El mensaje encendió la nostalgia en el sur de Italia, donde Cavani dejó una huella imborrable entre 2010 y 2013 con 104 goles en 138 partidos.

image La iniciativa se viralizó rápidamente y fue recogida por medios locales y nacionales. En portales como Spazionapoli.it o DSports se instaló la pregunta de si, a sus 38 años, el “Matador” podría ser una solución de bajo costo en un momento delicado para el plantel que dirige Antonio Conte.

El presente en Boca Juniors y la postura del jugador Mientras tanto, en Boca Juniors la situación es distinta. Cavani atraviesa un flojo semestre, pero cuenta con el respaldo de la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme. Su representante fue categórico semanas atrás: “Cavani no se va de Boca; solo se iría si Riquelme se lo pide...”.

Por su parte, el futbolista tiene contrato en Boca hasta diciembre de 2026. Sin embargo, la mención de Napoli reaviva la posibilidad de un último baile en Europa, algo que nunca descartó en el pasado.