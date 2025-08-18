Quién es el juvenil que revolucionó a Newell's: capitán con apenas 17 años y un minuto en Primera División

Se trata de Jerónimo Gómez Mattar, quien se convirtió en el capitán más joven en la historia de Newell's, por decisión de Cristian Fabbiani.

En Rosario, la historia de Newell's sumó un capítulo inesperado. Con apenas 17 años y 10 días, Jerónimo Gómez Mattar se convirtió en el capitán más joven en la historia del club, un hecho que sorprendió a propios y extraños en el Coloso Marcelo Bielsa.

El momento se dio en el empate 1-1 frente a Defensa y Justicia, por la quinta fecha del torneo Clausura. El juvenil ingresó a los 70 minutos en lugar de Juan Manuel García, quien, antes de dejar el campo, recibió la indicación del entrenador Cristian Fabbiani de entregarle la cinta al chico que recién disputaba su segundo partido en Primera División.

¡¡ENTRA Y ES LÍDER!! Jerónimo Gómez Mattar (17 años) ingresó por Juanchón García en Newell's vs. Defensa y Justicia y automáticamente se quedó con la cinta de CAPITÁN del elenco rosarino.



17 años y la cinta de Newell's en el brazo: la emoción del protagonista Lejos de intimidarse, Gómez Mattar asumió el brazalete con naturalidad. Tras el encuentro, confesó: "Es una emoción inmensa, todavía no caigo. Cuando Juanchón me la dio, es una locura y lo estoy disfrutando mucho con el grupo, que me hace sentir de la mejor manera", expresó el juvenil en diálogo con la prensa.

Jerónimo Gómez Mattar, futbolista de Newell's Jerónimo Gómez Mattar, futbolista de Newell's y el capitán más joven del fútbol argentino Además, el jovne no solo recibió el respaldo del DT, sino también de sus propios compañeros, teniendo en cuenta que la decisión de Fabbiani sorprendió, pero tuvo una explicación táctica y simbólica. García, uno de los referentes de ataque, lo contó sin rodeos: “Cristian me dijo que le diera la cinta a él. Es un chico que tiene mucho por delante, muy responsable y trabajador. Tiene que ir de a poco, lo veo con los pies en la tierra y tiene condiciones para hacer una gran carrera”, señaló el delantero.

¡LO QUE JUEGA EL CAPITÁN! Mattar y un caño IMPECABLE para salir jugando vs. Defensa y Justicia.



Por su parte, Fabbiani defendió la arriesgada apuesta: "Yo tomé la decisión, uno aprende mucho del fútbol y son estrategias… Copio situaciones. Si Mattar sigue de esa manera, es un jugador que el día de mañana le puede dar mucho a la selección argentina", aseguró el DT.