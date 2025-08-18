18 de agosto de 2025 - 11:55

Quién es el juvenil que revolucionó a Newell's: capitán con apenas 17 años y un minuto en Primera División

Se trata de Jerónimo Gómez Mattar, quien se convirtió en el capitán más joven en la historia de Newell's, por decisión de Cristian Fabbiani.

Jerónimo Gómez Mattar, futbolista de Newells

Jerónimo Gómez Mattar, futbolista de Newell's

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

En Rosario, la historia de Newell's sumó un capítulo inesperado. Con apenas 17 años y 10 días, Jerónimo Gómez Mattar se convirtió en el capitán más joven en la historia del club, un hecho que sorprendió a propios y extraños en el Coloso Marcelo Bielsa.

Leé además

Franco Colapinto, piloto de Alpine

La Fórmula 1 expuso a Franco Colapinto: el análisis de su año en Alpine y la promesa de un "futuro brillante"

Por Redacción Deportes
Neymar llora tras la goleada a Santos

El drama de Neymar en el Santos: goleada 6-0 en contra, lágrimas de impotencia y el fantasma del descenso

Por Redacción Deportes

El momento se dio en el empate 1-1 frente a Defensa y Justicia, por la quinta fecha del torneo Clausura. El juvenil ingresó a los 70 minutos en lugar de Juan Manuel García, quien, antes de dejar el campo, recibió la indicación del entrenador Cristian Fabbiani de entregarle la cinta al chico que recién disputaba su segundo partido en Primera División.

Embed

17 años y la cinta de Newell's en el brazo: la emoción del protagonista

Lejos de intimidarse, Gómez Mattar asumió el brazalete con naturalidad. Tras el encuentro, confesó: “Es una emoción inmensa, todavía no caigo. Cuando Juanchón me la dio, es una locura y lo estoy disfrutando mucho con el grupo, que me hace sentir de la mejor manera”, expresó el juvenil en diálogo con la prensa.

Jerónimo Gómez Mattar, futbolista de Newell's
Jerónimo Gómez Mattar, futbolista de Newell's y el capitán más joven del fútbol argentino

Jerónimo Gómez Mattar, futbolista de Newell's y el capitán más joven del fútbol argentino

Además, el jovne no solo recibió el respaldo del DT, sino también de sus propios compañeros, teniendo en cuenta que la decisión de Fabbiani sorprendió, pero tuvo una explicación táctica y simbólica. García, uno de los referentes de ataque, lo contó sin rodeos: “Cristian me dijo que le diera la cinta a él. Es un chico que tiene mucho por delante, muy responsable y trabajador. Tiene que ir de a poco, lo veo con los pies en la tierra y tiene condiciones para hacer una gran carrera”, señaló el delantero.

Embed

Por su parte, Fabbiani defendió la arriesgada apuesta: “Yo tomé la decisión, uno aprende mucho del fútbol y son estrategias… Copio situaciones. Si Mattar sigue de esa manera, es un jugador que el día de mañana le puede dar mucho a la selección argentina”, aseguró el DT.

Jerónimo Gómez Mattar y un liderazgo que viene de antes

Si bien la escena en Primera División parece prematura, en las divisiones juveniles de Newell’s era moneda corriente ver a Gómez Mattar con la cinta. Entre Novena y Sexta división disputó 67 partidos oficiales y en 59 fue capitán, lo que confirma un rasgo de carácter y liderazgo que trascendió rápidamente hacia el plantel profesional.

jerogomezmattar__441498169_972438894332156_2751502383953774911_n

Lo cierto es que la cinta en manos de Gómez Mattar marca un quiebre generacional y proyecta la imagen de un plantel que confía en los más jóvenes. Recordemos que, en apenas 17 años y 10 días, Jerónimo Gómez Mattar pasó de promesa de inferiores a símbolo inesperado.

Por otra parte, el joven que viene de ser campeón en el Torneo de L'Alcúdia también portó el brazalete en este combinado y en Selecciones Sub 15 y Sub 17.

jerogomezmattar__524023839_18317782435237040_7181057979649714968_n

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Franco Mastantuono podría debutar en el Real Madrid

¿Debut inminente? La incógnita que rodea a Franco Mastantuono en el Real Madrid

Por Redacción Deportes
Jose Manuel El Flaco López, figura del Palmeiras que fue convocado por Lionel Scaloni a la Selección Argentina

Quién es "El Flaco" López, el delantero convocado por Lionel Scaloni a la Selección Argentina

Por Redacción Deportes
Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina

Regresos y sorpresas: Lionel Scaloni dio la lista preliminar de 33 convocados de la Selección Argentina

Por Redacción Deportes
En las tribunas se vivió un espectáculo aparte. 

Cuando el fútbol lo es todo: una noche inolvidable en el Malvinas Argentinas

Por Sergio Faria