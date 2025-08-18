Fórmula 1 y el "trato del siglo": quién es el piloto que conquistó la F3 sin victorias y hoy domina la F2

En la temporada 2025 de la Fórmula 2, Leonardo Fornaroli se consolida como uno de los pilotos más destacados. A sus 21 años, el italiano lidera el campeonato con una regularidad que sorprende tanto a expertos como a rivales, mostrando consistencia y madurez más allá de su edad. Estas actuaciones son seguidas de cerca por equipos de la Fórmula 1 .

A pesar de su rendimiento, Fornaroli todavía no es dueño de un asiento en la Fórmula 1, lo que genera debate en el mundo del automovilismo . J ames Robinson, director de Invicta Racing , equipo del piloto , lo calificó como “el trato del siglo” para cualquier escudería que busque un piloto con valor estratégico.

“Es un piloto de gran valor estratégico, eficiente y consistente, aunque no muy mediático”, expresó Robinson, en diálogo con Motorsport.com. El contraste entre su desempeño y la falta de oportunidades en F1 llama la atención. En su primer año completo en F2, Fornaroli domina la tabla de posiciones, algo inusual para pilotos que aún no forman parte de academias de jóvenes talentos de la máxima categoría.

En 2024, Fornaroli se coronó campeón de la Fórmula 3 de la FIA, demostrando que su talento es ascendente. Su capacidad para competir al más alto nivel sin el respaldo de una academia de F1 lo convierte en una excepción en el automovilismo moderno.

La consistencia de Fornaroli se entiende a través de una extraña proeza como la de haber conquistado el título de F3 sin victorias. El italiano pudo conseguir los 153 puntos necesarios para campeonar, sin la necesidad de ganar carreras. Con apenas 7 podios en 20 carreras (la mitad de ellas de formato Sprint), el joven demostró el talento necesario para sobreponerse a sus rivales.

"Por segundo año consecutivo, hemos llevado al campeón de la F3 al equipo. Y, naturalmente, las expectativas son altas. Después de haber trabajado con Gabi (Bortoleto) el año pasado, que está demostrando su nivel ahora en la F1, las expectativas eran, probablemente, irrazonablemente altas para Leo. Pasamos mucho tiempo intentando contrarrestar eso por su propio bien. En realidad, nos dimos cuenta de que -y no quiero hacer demasiadas comparaciones con Gabi- su desarrollo ha sido igual de fuerte, si no más", manifestó el jefe de Invicta, comparando a Fornaroli con el brasilero Bortoleto, actual piloto de Kick Sauber.

"Gabi dio un gran paso el año pasado, de Melbourne a Imola. Creo que Leo tardó un poco más en encontrar su sitio, pero luego dio un gran paso adelante, justo antes de Silverstone y del Red Bull Ring. Creo que ahora estamos viendo sus frutos", sentenció Robinson sobre el corredor nacido en Piacenza, ganador de tres carreras este año y una de las grandes promesas del automovilismo.

Mientras suma victorias y podios en la F2, el futuro de Leonardo Fornaroli en la Fórmula 1 es incierto. Su caso es un ejemplo de cómo el talento y las oportunidades no siempre coinciden en el automovilismo contemporáneo, ya que otras son las prioridades, pero eso no quita que sus jefes conozcan bien sus virtudes y promocionen sus capacidades: "Leo no hace los grandes movimientos que hacen algunos pilotos. No hace bailes tontos en el podio. No es muy franco ante los medios de comunicación. Pero habiendo trabajado durante 20 años, sabiendo lo que los equipos buscan en los pilotos, Leo es un tipo excepcional en términos de desarrollar un coche".