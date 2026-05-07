Golpe en la Fórmula 1: Red Bull acelera por una figura ante la posible salida de Verstappen

Red Bull Racing eligió un reemplazo prioritario ante la posible salida de Max Verstappen . Tras caer al cuarto lugar del mundial de constructores en 2026, la directiva de Milton Keynes descarta recurrir a su propia academia de pilotos y busca negociar con otra escudería de la Fórmula 1 para asegurar un líder competitivo.

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La estructura técnica de Milton Keynes atraviesa una metamorfosis radical tras la destitución de Christian Horner en 2025 y el alejamiento definitivo de Helmut Marko . Durante dos décadas, el equipo priorizó el ascenso de promesas locales como Sebastian Vettel o el propio Verstappen . Bajo el mando actual de Laurent Mekies y Oliver Mintzlaff, la prioridad cambió hacia la captación de activos externos ya probados en el mercado.

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El tamaño de la organización, que sostiene a más de 2.000 empleados , impide dejar el proyecto deportivo en manos de debutantes como Isack Hadjar . La directiva considera que el joven francés aún carece de la experiencia necesaria para liderar un presupuesto de tal magnitud en caso de que Verstappen decida marcharse. Por ello, Oscar Piastri surge como el perfil ideal debido a su evolución constante y su capacidad para disputar podios contra su compañero Lando Norris.

El piloto australiano logró subir al podio tanto en Japón como en Miami, demostrando una madurez que atrajo el interés inmediato de sus rivales directos. Mientras tanto, Max Verstappen lidia con un monoplaza que perdió la hegemonía frente a Mercedes, McLaren y Ferrari . Su descontento con el reglamento técnico actual alimenta los rumores de una posible mudanza al equipo Mercedes para la próxima temporada.

Oscar Piastri, el poleman en el Gran Premio de los Países Bajos Oscar Piastri, piloto de McLaren. Gentileza

El contrato de Piastri con McLaren y los movimientos estratégicos de Mark Webber

Oscar Piastri mantiene un vínculo contractual con McLaren hasta finales de 2027, lo que otorga a Zak Brown una posición de fuerza absoluta en cualquier negociación futura. Pese a la vigencia del compromiso, el mánager del piloto, Mark Webber, inició contactos exploratorios para evaluar el regreso de su representado a su antigua escudería en Milton Keynes.

La eventual llegada de Piastri representaría un cambio de paradigma total en la gestión de pilotos de la marca. El nuevo enfoque administrativo privilegia la captación del mejor talento disponible por fuera de la búsqueda interna, un modelo que ya se probó con la incorporación de Checo Pérez. La juventud de Piastri lo posiciona como el activo con mayor margen de evolución dentro de la parrilla actual.

Oscar Piastri domina la Fórmula 1 Oscar Piastri, piloto de McLaren. Internet

La resolución de este movimiento depende de la capacidad de Red Bull para romper el contrato vigente de Piastri mediante una compensación millonaria a Zak Brown durante el próximo receso invernal.