¿Debut inminente? La incógnita que rodea a Franco Mastantuono en el Real Madrid

Presentado oficialmente el pasado jueves 14 de agosto, apenas cuatro días atrás, Franco Mastantuono ya revolucionó la previa del debut liguero del Real Madrid. Pese al escaso tiempo de adaptación, Xabi Alonso lo incluyó en la lista para enfrentar a Osasuna y no dudó al describirlo con metáforas que despiertan expectativas: “podría tener minutos mañana”, destacó.
Además, el DT español resaltó que “aporta calidad, aporta energía”, y que exhibe “esa garra argentina, guerrera” junto a una “pierna zurda espectacular, tanto en el último pase como en la definición”.
El llamado del entrenador no solo sorprendió a los hinchas, sino que también refleja la confianza inmediata depositada en el exRiver. Con apenas 17 años, Mastantuono vive un salto enorme en su carrera: de Núñez al Santiago Bernabéu, y ahora con la chance concreta de estrenarse en LaLiga.
La prensa española y el potencial de Franco Mastantuono
La inclusión del argentino en la lista ya es un indicio claro de lo que el DT piensa de su potencial. Mientras tanto, en España los medios resaltan la irrupción repentina del juvenil y advierten que podría ser una de las sorpresas de la temporada.
Franco Mastantuono es nuevo jugador del Real Madrid. Foto: @realmadrid
En el Real Madrid, la ilusión ya está en marcha, debido a que el mediocampista zurdo se convirtió en uno de los traspasos más comentados de este mercado de pases y firmó contrato por seis temporadas con el club español. Su llegada coincidió con varias bajas en el mediocampo por lesiones y partidas, como las de Jude Bellingham, Eduardo Camavinga y Luka Modric (nuevo jugador del Milan), un contexto que aceleró su adaptación y le abrió espacio en la consideración del cuerpo técnico.
¿Qué dijo Mastantuono tras sus primeras prácticas?
Mastantuono también ofreció sus primeras palabras tras entrenar con el equipo y reflejó la intensidad del cambio: “Estoy muy contento, el grupo me recibió muy bien… Fue un día muy intenso, con calor, pero lo pude disfrutar mucho también. La calidad de mis compañeros, la velocidad… es un ritmo muy alto y muy lindo porque jugar con los mejores te hace mejorar”, señaló en declaraciones reproducidas por la prensa española.
La expectativa en Madrid crece a pocas horas del estreno. Aunque no está confirmado si jugará desde el inicio o ingresará en el complemento, el hecho de figurar entre los convocados lo acerca a un debut que podría marcar el comienzo de una nueva etapa en su carrera. Recordemos que el Real Madrid recibirá al Osasuna, este martes a las 16.00, hora de Argentina.