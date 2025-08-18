¿Debut inminente? La incógnita que rodea a Franco Mastantuono en el Real Madrid

Con solo tres entrenamientos, el volante argentino aparece en la lista oficial de Xabi Alonso para enfrentar a Osasuna en el debut del equipo en LaLiga.

Presentado oficialmente el pasado jueves 14 de agosto, apenas cuatro días atrás, Franco Mastantuono ya revolucionó la previa del debut liguero del Real Madrid. Pese al escaso tiempo de adaptación, Xabi Alonso lo incluyó en la lista para enfrentar a Osasuna y no dudó al describirlo con metáforas que despiertan expectativas: “podría tener minutos mañana”, destacó.

Además, el DT español resaltó que “aporta calidad, aporta energía”, y que exhibe “esa garra argentina, guerrera” junto a una “pierna zurda espectacular, tanto en el último pase como en la definición”.

tolovekm_536141316_17873930535408130_6081836942050992082_n El llamado del entrenador no solo sorprendió a los hinchas, sino que también refleja la confianza inmediata depositada en el exRiver. Con apenas 17 años, Mastantuono vive un salto enorme en su carrera: de Núñez al Santiago Bernabéu, y ahora con la chance concreta de estrenarse en LaLiga.

La prensa española y el potencial de Franco Mastantuono La inclusión del argentino en la lista ya es un indicio claro de lo que el DT piensa de su potencial. Mientras tanto, en España los medios resaltan la irrupción repentina del juvenil y advierten que podría ser una de las sorpresas de la temporada.

Franco Mastantuono es nuevo jugador del Real Madrid. Franco Mastantuono es nuevo jugador del Real Madrid. Foto: @realmadrid En el Real Madrid, la ilusión ya está en marcha, debido a que el mediocampista zurdo se convirtió en uno de los traspasos más comentados de este mercado de pases y firmó contrato por seis temporadas con el club español. Su llegada coincidió con varias bajas en el mediocampo por lesiones y partidas, como las de Jude Bellingham, Eduardo Camavinga y Luka Modric (nuevo jugador del Milan), un contexto que aceleró su adaptación y le abrió espacio en la consideración del cuerpo técnico.