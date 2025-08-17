La Fórmula 1 expuso a Franco Colapinto: el análisis de su año en Alpine y la promesa de un "futuro brillante"

En el sitio oficial de la Fórmula 1 se observa un balance sobre el presente de Alpine en la temporada 2025, donde el nombre de Franco Colapinto quedó inevitablemente bajo la lupa. El equipo francés atraviesa un año complejo y, en medio de las evaluaciones internas, el argentino aparece como una pieza de análisis estratégico de cara al futuro.

El artículo subraya que Pierre Gasly fue el único piloto del equipo que sumó puntos : alcanzó un total de 20, con el sexto puesto en Gran Bretaña como su mejor resultado. “El francés y el australiano mostraron fortalezas”, puntualizó la Fórmula 1 al referirse a Gasly y a Jack Doohan , quien compitió en apenas 6 carreras. Sin embargo, el mismo balance marcó los aspectos que Colapinto debe mejorar para imponerse en la escudería.

Hasta el momento, Colapinto no logró sumar puntos en el campeonato. Sus mejores actuaciones fueron un 13.º puesto en Mónaco y Canadá , un resultado insuficiente en la lucha del equipo por recuperar terreno en el Mundial de Constructores.

Recordemos que el contexto de su llegada también generó polémica en la prensa extranjera tras reemplazar a Jack Doohan en el Gran Premio de Emilia-Romaña , una decisión que llegó en medio de la polémica salida de Oliver Oakes, exdirector del equipo. Sin embargo, esa apuesta ocurre en un escenario interno marcado por presiones. La vuelta de Flavio Briatore como asesor ejecutivo reordenó las prioridades del equipo y abrió nuevas incógnitas sobre el futuro de cada volante.

“Más allá de 2026, también es necesario centrarse en ayudar a Colapinto a superar una etapa difícil en su carrera en la F1. El argentino demostró su capacidad la temporada pasada con Williams, pero aún no ha alcanzado ese nivel con un Alpine“, enfatizó el informe, manteniendo en alto cierta confianza por el pilarense.

Por otro lado, la F1 también envía un buen augurio al argentino y a la escudería: “Si logran que funcione a pleno rendimiento junto a Gasly, las perspectivas para el futuro parecen más brillantes, así como sus esperanzas de terminar un poco más arriba en la clasificación“.

Flavio Briatore y Franco Colapinto Flavio Briatore y Franco Colapinto

Lo cierto es que el presente inmediato muestra a un Gasly consolidado como referente interno, un Doohan relegado tras perder su asiento y un Colapinto que necesita traducir el respaldo en resultados. El análisis de la Fórmula 1 deja un mensaje claro: la oportunidad está sobre la mesa, pero las dudas sobre la fiabilidad de Alpine también.

¿Cuándo volverá a correr Franco Colapinto?

Por último, resta decir que si el pilarense quiere callar bocas y tener el 2026 bajo su manto, deberá seguir consolidándose en las últimas 10 carreras del calendario. La primera parada será el GP de Países Bajos, durante el fin de semana del 29 al 31 de agosto.