Conmoción en el automovilismo: un coche volcó, dio 10 vueltas y el piloto sobrevivió de milagro

Durante la final en General Roca el auto de Juan Ignacio Álvarez dio diez vueltas tras un presunto fallo de frenos y está fuera de peligro

Un dramático accidente estremeció este domingo al automovilismo argentino en la sexta fecha de la Fiat Competizione, disputada en el autódromo de General Roca (Río Negro). Durante la segunda final, el piloto Juan Ignacio Álvarez sufrió un violento despiste con su Fiat Cronos, que preocupó a todos.

El piloto terminó con el vehículo volcando y dando diez vueltas, dos de ellas en el aire, antes de detenerse completamente destrozado contra las defensas. Lo cierto es que esta secuencia ocurrió en la séptima vuelta, cuando el vehículo habría sufrido una falla en los frenos y se despistó al tomar una de las curvas del circuito.

Embed Juan Ignacio Álvarez protagonizó un espectacular vuelco en la final de la @fiatcomparg en General Roca.#FiatCompetizione #Alvarez pic.twitter.com/Yt0Qohah3I — Carburando (@CarburandoTV) August 17, 2025 Pese a lo impactante de las imágenes, Álvarez logró salir del vehículo por sus propios medios y consciente, siendo inmediatamente asistido por el equipo médico de la categoría. Posteriormente fue trasladado a un centro médico local para realizarle estudios de rutina.

Por su parte, el medio especializado Carburando confirmó que los primeros informes médicos determinaron que el piloto sufrió una fractura de clavícula y fuertes dolores en ambos pies producto del fuerte impacto. Sin embargo, se encuentra fuera de peligro. “Los primeros informes indican que se fracturó la clavícula, y además evidencia fuertes dolores en ambos pies. Si bien está fuera de peligro…”, detalló el sitio.

Automovilismo: carrera neutralizada y reanudación El accidente obligó al ingreso inmediato del auto de seguridad y a la neutralización de la competencia, que se extendió durante varios minutos hasta que los equipos pudieron retirar el vehículo siniestrado.