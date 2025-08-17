Conmoción en el automovilismo: un coche volcó, dio 10 vueltas y el piloto sobrevivió de milagro

Un dramático accidente estremeció este domingo al automovilismo argentino en la sexta fecha de la Fiat Competizione, disputada en el autódromo de General Roca (Río Negro). Durante la segunda final, el piloto Juan Ignacio Álvarez sufrió un violento despiste con su Fiat Cronos, que preocupó a todos.
El piloto terminó con el vehículo volcando y dando diez vueltas, dos de ellas en el aire, antes de detenerse completamente destrozado contra las defensas. Lo cierto es que esta secuencia ocurrió en la séptima vuelta, cuando el vehículo habría sufrido una falla en los frenos y se despistó al tomar una de las curvas del circuito.
Pese a lo impactante de las imágenes, Álvarez logró salir del vehículo por sus propios medios y consciente, siendo inmediatamente asistido por el equipo médico de la categoría. Posteriormente fue trasladado a un centro médico local para realizarle estudios de rutina.
Por su parte, el medio especializado Carburando confirmó que los primeros informes médicos determinaron que el piloto sufrió una fractura de clavícula y fuertes dolores en ambos pies producto del fuerte impacto. Sin embargo, se encuentra fuera de peligro. “Los primeros informes indican que se fracturó la clavícula, y además evidencia fuertes dolores en ambos pies. Si bien está fuera de peligro…”, detalló el sitio.
Automovilismo: carrera neutralizada y reanudación
El accidente obligó al ingreso inmediato del auto de seguridad y a la neutralización de la competencia, que se extendió durante varios minutos hasta que los equipos pudieron retirar el vehículo siniestrado.
La carrera finalmente se reanudó y fue Daniel Cosenza quien se quedó con la victoria en la segunda final de la jornada, al completar un recorrido en 23m16s761, seguido por Agustín Roberi, que cruzó la meta a +3.429 segundos, y Ramiro Lafuente, quien ocupó el tercer lugar con una diferencia de +5.472 segundos respecto al líder.
Más allá de la rápida reacción de los equipos médicos y la tranquilidad por la evolución de Juan Ignacio Álvarez, el accidente vuelve a encender las alarmas en torno a la seguridad en las categorías nacionales. El fallo en los frenos como posible desencadenante aún no fue confirmado oficialmente y será materia de peritajes técnicos en los próximos días.