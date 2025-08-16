Automovilismo: El TC2000 tiene este fin de semana la sexta fecha del campeonato 2025

La competencia se disputa en la pista de la ciudad de General Roca, Río Negro entre hoy mañana domingo. Los fanáticos del automovilismo estarán de parabienes

Automovilismo. La pista de general Roca recibe el TC 200 entre este sábado y domingo se auguran buenas carreras.

El TC2000 tiene durante este fin de semana la sexta fecha del campeonato 20205, que se lleva a cabo en el Autódromo de General Roca, Río Negro. Es uno de los más importantes campeonatos de automovilismo de la Argentina.

El campeonato lo tiene a Emiliano Stang como líder con 100 puntos, seguido por Matías Rossi, con 90, y Franco Vivian, con 85

¿A qué hora es la clasificación del TC2000 en General Roca? La actividad comienza este sábado con la clasificación, desde las 17 horas.

Cronograma de la fecha de TC2000.

Sábado 16 de agosto

15.00 Fórmula Nacional: Carrera 1 (En vivo por TyC Sports 2)

17.00 TC2000: Clasificación (En vivo por TyC Sports 2)

18.00 Fiat Competizione: Carrera 1 (En diferido por TyC Sports 2) Domingo 17 de agosto 10.30 Fiat Competizione: Carrera final (En vivo por TyC Sports)

12.00 Fórmula Nacional: Carrera 2 (En vivo por TyC Sports)

12.50 TC2000: Carrera final (En vivo por TyC Sports) ¿Dónde ver en vivo el TC2000? La fecha de TC2000 se podrá ver en vivo en la Argentina por televisión por El Trece y TyC Sports2. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.