16 de agosto de 2025 - 10:34

Automovilismo: El TC2000 tiene este fin de semana la sexta fecha del campeonato 2025

La competencia se disputa en la pista de la ciudad de General Roca, Río Negro entre hoy mañana domingo. Los fanáticos del automovilismo estarán de parabienes

Automovilismo. La pista de general Roca recibe el TC 200 entre este sábado y domingo se auguran buenas carreras.

Automovilismo. La pista de general Roca recibe el TC 200 entre este sábado y domingo se auguran buenas carreras.

Foto:

TC2000
otor auto
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

El TC2000 tiene durante este fin de semana la sexta fecha del campeonato 20205, que se lleva a cabo en el Autódromo de General Roca, Río Negro. Es uno de los más importantes campeonatos de automovilismo de la Argentina.

Leé además

La Fórmula 1 planea cambios en las Sprint

Atento Franco Colapinto: la Fórmula 1 planea un cambio radical para las carreras Sprint

Por Redacción Deportes
Daniel Ricciardo, su vida lejos de la Fórmula 1. Foto: @danielricciardo

Historias de F1: Daniel Ricciardo y el misterio de su vida después del volante

Por Nicolás Salas

El campeonato lo tiene a Emiliano Stang como líder con 100 puntos, seguido por Matías Rossi, con 90, y Franco Vivian, con 85

¿A qué hora es la clasificación del TC2000 en General Roca?

La actividad comienza este sábado con la clasificación, desde las 17 horas.

Cronograma de la fecha de TC2000.

Sábado 16 de agosto

  • 15.00 Fórmula Nacional: Carrera 1 (En vivo por TyC Sports 2)
  • 17.00 TC2000: Clasificación (En vivo por TyC Sports 2)
  • 18.00 Fiat Competizione: Carrera 1 (En diferido por TyC Sports 2)

Domingo 17 de agosto

  • 10.30 Fiat Competizione: Carrera final (En vivo por TyC Sports)
  • 12.00 Fórmula Nacional: Carrera 2 (En vivo por TyC Sports)
  • 12.50 TC2000: Carrera final (En vivo por TyC Sports)

¿Dónde ver en vivo el TC2000?

La fecha de TC2000 se podrá ver en vivo en la Argentina por televisión por El Trece y TyC Sports2. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El automovilismo argentino está de luto tras el fallecimiento de Claudio Segarra.

El automovilismo argentino está de luto por la muerte de Claudio Segarra

Por Redacción Deportes
Franco Colapinto, piloto de Alpine

Se conoció el inesperado lugar que ocupa Franco Colapinto en la historia de la Fórmula 1

Por Redacción Deportes
Automovilismo. Julián Santero está clasificado para la copa de oro

Automovilismo: Julián Santero clasificó para la Copa de Oro

Por Gonzalo Tapia
Connor Zilisch, joven piloto de NASCAR sufrió una fractura de clavícula tras caer desde la parte superior de su auto

Victoria y fractura en un video: ganó en NASCAR y su caída del auto se hizo viral

Por Redacción Deportes