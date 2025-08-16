Automovilismo: El TC2000 tiene este fin de semana la sexta fecha del campeonato 2025

El TC2000 tiene durante este fin de semana la sexta fecha del campeonato 20205, que se lleva a cabo en el Autódromo de General Roca, Río Negro. Es uno de los más importantes campeonatos de automovilismo de la Argentina.
La competencia se disputa en la pista de la ciudad de General Roca, Río Negro entre hoy mañana domingo. Los fanáticos del automovilismo estarán de parabienes
El campeonato lo tiene a Emiliano Stang como líder con 100 puntos, seguido por Matías Rossi, con 90, y Franco Vivian, con 85
La actividad comienza este sábado con la clasificación, desde las 17 horas.
Cronograma de la fecha de TC2000.
Sábado 16 de agosto
Domingo 17 de agosto
La fecha de TC2000 se podrá ver en vivo en la Argentina por televisión por El Trece y TyC Sports2. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.