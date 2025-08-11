11 de agosto de 2025 - 10:51

Automovilismo: Julián Santero clasificó para la Copa de Oro

El piloto de automovilismo oriundo de Guaymallén lidera la competencia en el TC y ya sacó pasajes para la disputa de tan importante trofeo

Automovilismo. Julián Santero está clasificado para la copa de oro

Foto:

Internet
Automovilismo. La famosa Copa de Oro del TC

Foto:

ACTC/Press
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

A una fecha de finalizar la etapa regular del TC, hay cinco pilotos que ya están clasificados para la Copa de Oro. En la próxima fecha que tendrá esta modalidad de automovilismo, independientemente del resultado que obtengan, Julián Santero, Marcelo Agrelo, Mauricio Lambiris, Juan Martín Trucco y Agustín Canapino, ya forman parte de la definición.

Tres no ganaron

El resto

Deberán asegurar su participación en Buenos Aires los siguientes protagonistas. Germán Todino (6º), Santiago Mangoni (7º), Jeremías Olmedo (8º), José Manuel Urcera (9º), Valentín Aguirre (10º), Facundo Chapur (11º) y Otto Fritzler (12º).

Están afuera

Salieron del pelotón de los 12 mejores del torneo Matías Rossi y a Facundo Ardusso.

Se metieron

Con lo hecho en San Juan, este fin de semana que pasó: Valentín Aguirre y Facundo Chapur se metieron en la conversación.

Mas lejos

El nuevo abandono alejó más a Mariano Werner de los 12 mejores. El de Paraná, a una fecha del final de la etapa, está 18.

Recordemos que la próxima fecha del torneo regular será el próximo domingo 24 de agosto en la ciudad de Buenos Aires.

