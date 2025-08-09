Automovilismo: El piloto que fue reemplazado por Colapinto en la Fórmula 1 volvería a las pistas

Dolor en el automovilismo: murió Matilde Itzcovich, una joven piloto que soñaba con llegar a la Fórmula 1

Automovilismo: Tomy Vitar brilló en su debut en el TC2000 en el Villicum

El estadounidense Logan Sargeant, quien fue desplazado por el argentino Franco Colapinto en las últimas nueve fechas de la temporada 2024 de Fórmula 1, podría reanudar su carrera profesional en el automovilismo en la interesante Indy Car.

Tras aquel relevo en Williams (decisión impulsada por el bajo rendimiento del estadounidense y los costes derivados de sus reiterados accidentes), Sargeant busca una nueva oportunidad con Prema Racing, escudería que debutará en la categoría estadounidense.

El vínculo con Colapinto, aunque indirecto, marcó un punto de inflexión en la trayectoria de Sargeant ya que con sólo un punto acumulado en 37 competencias (obtenido en el Gran Premio de Estados Unidos 2023) y una comparación desfavorable frente a Alex Albon, su entonces compañero; Williams optó por el joven argentino como reemplazo para cerrar el ciclo del estadounidense en la Máxima.

Tras su salida, Sargeant exploró nuevas vías en el automovilismo , firmando acuerdos con IDEC Sport y Genesis Magma Racing para competir en la European Le Mans Series, en donde alcanzó a probar el Oreca 07 en Paul Ricard en noviembre, pero en enero anunció su alejamiento del deporte sin mayores detalles, aunque declaró que perseguiría otros intereses.

Ahora, medio año después, surge la posibilidad de regresar al alto nivel ya que Sargeant negocia con Prema Racing, equipo con el que compartió pista en Fórmula 3 en 2020, temporada en la que finalizó tercero detrás de Oscar Piastri y Théo Pourchaire.

“Queremos ser competitivos desde el principio”, señaló René Rosin, jefe de la escudería italiana, pero pese a ese antecedente positivo, la decisión final está abierta debido a que Callum Ilott, británico con experiencia en IndyCar, también está en carpeta y Rosin admitió su interés, aunque las conversaciones aún no progresaron.