Automovilismo: El piloto que fue reemplazado por Colapinto en la Fórmula 1 volvería a las pistas

Se trata de Logan Sargeant que reapareció y está a punto de firmar por un equipo de Indy Car, una competencia muy apetecida en el universo del automovilismo

Franco Colapinto y Logan Sargeant cuando era todo miel sobre hojuelas de maíz.

El estadounidense Logan Sargeant, quien fue desplazado por el argentino Franco Colapinto en las últimas nueve fechas de la temporada 2024 de Fórmula 1, podría reanudar su carrera profesional en el automovilismo en la interesante Indy Car.

Tras aquel relevo en Williams (decisión impulsada por el bajo rendimiento del estadounidense y los costes derivados de sus reiterados accidentes), Sargeant busca una nueva oportunidad con Prema Racing, escudería que debutará en la categoría estadounidense.

Tras su salida, Sargeant exploró nuevas vías en el automovilismo, firmando acuerdos con IDEC Sport y Genesis Magma Racing para competir en la European Le Mans Series, en donde alcanzó a probar el Oreca 07 en Paul Ricard en noviembre, pero en enero anunció su alejamiento del deporte sin mayores detalles, aunque declaró que perseguiría otros intereses.

Ahora, medio año después, surge la posibilidad de regresar al alto nivel ya que Sargeant negocia con Prema Racing, equipo con el que compartió pista en Fórmula 3 en 2020, temporada en la que finalizó tercero detrás de Oscar Piastri y Théo Pourchaire.

“Queremos ser competitivos desde el principio”, señaló René Rosin, jefe de la escudería italiana, pero pese a ese antecedente positivo, la decisión final está abierta debido a que Callum Ilott, británico con experiencia en IndyCar, también está en carpeta y Rosin admitió su interés, aunque las conversaciones aún no progresaron.

