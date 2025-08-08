8 de agosto de 2025 - 22:06

Automovilismo: Tomy Vitar brilló en su debut en el TC2000 en el Villicum

El piloto mendocino, que hace su debut en la categoría en el trazado sanjuanino, voló con su Honda y dominó los entrenamientos de Turismo Carretera 2000. Bernardo Llaver se ubicó cuarto.

Gran debut. El piloto mendocino en las prácticas en el circuito de Villicum registró los mejores tiempos. 

 

Por Sergio Faria

El circuito internacional de Villicum, en San Juan, fue escenario este viernes de una intensa jornada de actividad previa a la novena fecha del Turismo Carretera con el "Desafío de Las Estrellas", donde también comenzaron a girar las categorías teloneras. Entre ellas, el Turismo Carretera 2000 tuvo como gran protagonista al juvenil piloto mendocino Tomás Vitar, quien sorprendió en su debut absoluto dentro de la categoría.

Con un rendimiento sólido y consistente, Vitar se quedó con el mejor tiempo en ambas tandas de entrenamientos a bordo de su Honda. En la segunda sesión, mejoró su propia marca con un registro de 1'42"763, consolidándose como el más veloz del viernes.

Detrás suyo se ubicaron nombres de peso: Facundo Ardusso, a 0.292 segundos, y Bernardo Llaver, otro piloto mendocino que completó el podio provisorio de la jornada. De esta forma, Honda dominó claramente los entrenamientos iniciales, ubicando a sus pilotos en las primeras posiciones.

Una intensa jornada tuvo la actividad en Villicum. El Turismo Carretera 2000 fue el gran animador.

La tercera y última tanda del día estuvo marcada por un incidente sin consecuencias protagonizado por Juan Garbelino, lo que obligó a detener la actividad en pista. Hasta ese momento, el arrecifeño José “Josito” Di Palma lideraba los cronómetros, seguido por Ardusso y Vitar.

Una vez retomada la acción, Ardusso logró escalar a la primera posición, desplazando a Di Palma. Agustín Canapino también se metía en la pelea, bajando a Vitar al cuarto lugar.

Sin embargo, Tomy no se quedó atrás y en los minutos finales volvió a marcar un excelente tiempo que lo dejó nuevamente con los mejores registros del día.

La tabla definitiva del día cerró con Tomy Vitar primero, seguido por Ardusso, Quevedo, Berni Llaver y Di Palma. Canapino finalizó sexto, completando un top ten de gran nivel competitivo.

Esta actuación no solo marca un inicio prometedor para Tomás Vitar en el TC2000, sino que también lo posiciona como uno de los grandes animadores del fin de semana en el Villicum.

Tomy Vitar: “Fue un resultado impensado"

Tras los entrenamientos, Tomy Vitar se mostró muy agradecido por la oportunidad de probarse por primera vez en la categoría. “Agradezco a todos los chicos del Coiro por darme la posibilidad de estar acá. Ha sido un resultado impensado. Sinceramente, vinimos a medirnos con estos grandes pilotos, a quienes sigo desde chico, y a conocer cómo es la categoría. Es todo muy lindo, muy competitivo. Espero que mañana podamos seguir por el mismo camino”, expresó Vitar con entusiasmo.

Sobre su salto de categoría, proveniente del Turismo Pista, donde tuvo una rápida adaptación, el piloto explicó: “Sí, gracias a Dios. Nunca había manejado este tipo de autos, solo tenía experiencia en Turismo Pista, y son completamente distintos. Pero vamos a tratar de ir paso a paso durante el fin de semana y esperamos seguir con este ritmo”, concluyó.

