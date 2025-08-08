A contraturno hasta fin de año: la determinación de Marcelo Gallardo en River Plate

Cuando toma una decisión sobre un futbolista, Marcelo Gallardo se muestra inalterable y difícilmente da marcha atrás. En este caso, ese convencimiento se da con tres jugadores que seguirán en River Plate , pero entrenando de forma diferenciada hasta fin de año.

La lista de River Plate para la Libertadores: referentes y refuerzos sin lugar por jugadores que ya se fueron

Se trata de los casos de Matías Kranevitter, Manuel Lanzini y Matías Rojas, que no encontraron club en el actual mercado de pases y deberán continuar en el Millonario hasta el vencimiento de sus contratos, el 31 de diciembre de este año , pero sin chances de sumar minutos en los tres frentes que tiene el elenco del Muñeco.

Según trascendió, el entrenador los hará trabajar alejados del plantel profesional con integrantes de su cuerpo técnico, a contraturno de las prácticas del grupo que si defenderá la casaca del club de Núñez. Así, Kranevitter, Lanzini y Rojas no podrán participar de las concentraciones, viajes, y entrenamientos del equipo y serán marginados hasta el final del 2025.

La determinación se dio luego de que Matías Kranevitter y Manuel Lanzini rechazaran ofertas importantes para emigrar. Mientras el volante exAtlético de Madrid tuvo acercamientos con México y Estados Unidos que no se concretaron, el enganche pidió mantener su elevado sueldo y eso complicó las negociaciones con Vélez, Estudiantes de La Plata, Chile y México.

Además, Matías Rojas no logra recuperarse de sus constantes lesiones y es un dolor de cabeza para el DT , que ya perdió las esperanzas de poder contar con sus servicios. De esta forma, también quedó entre los marginados.

La suerte de los marginados: alejados del grupo y fuera de la lista de la Libertadores

gallardo.webp Marcelo Gallardo le pidió disculpas a los hinchas de River en conferencia tras la derrota.

El DT de River dio una muestra muy contundente de lo que piensa de Manuel Lanzini, Matías Kranevitter, y Matías Rojas. No los incluyó en la lista de buena fé del equipo para la serie con Libertad de Paraguay por Copa Libertadores.

A tal punto es firme la determinación del entrenador, que en vez de dejar a algún jugador que puede ser rueda de auxilio, mantuvo dentro de la nómina al juvenil Lucas Lavagnino, que se fue a préstamo a Independiente de Avellaneda, y a Franco Mastantuono, hoy en Real Madrid, con tal de sacar a los borrados.

Por otro lado, los que quedaron afuera de la lista son dos flamantes refuerzos: Alex Woiski (en un proceso de adaptación en la Reserva) y Lautaro Rivero (lesionado, y no llegaría en condiciones a ambos partidos).