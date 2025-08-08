8 de agosto de 2025 - 19:46

A contraturno hasta fin de año: la determinación de Marcelo Gallardo en River Plate

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, tomó la decisión de entrenar con un grupo de futbolistas en otro turno hasta diciembre.

Marcelo Gallardo mantendrá alejados a tres futbolistas de River Plate

Marcelo Gallardo mantendrá alejados a tres futbolistas de River Plate

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Cuando toma una decisión sobre un futbolista, Marcelo Gallardo se muestra inalterable y difícilmente da marcha atrás. En este caso, ese convencimiento se da con tres jugadores que seguirán en River Plate, pero entrenando de forma diferenciada hasta fin de año.

Leé además

Marcelo Gallardo armó la lista de buena fe de River Plate

La lista de River Plate para la Libertadores: referentes y refuerzos sin lugar por jugadores que ya se fueron

Por Redacción Deportes
Sebastián Driussi seguirá afuera de los campos. Malas noticias para Marcelo Gallardo

Dolor de cabeza para Marcelo Gallardo: se estira la recuperación de Sebastián Driussi

Por Redacción Deportes

Se trata de los casos de Matías Kranevitter, Manuel Lanzini y Matías Rojas, que no encontraron club en el actual mercado de pases y deberán continuar en el Millonario hasta el vencimiento de sus contratos, el 31 de diciembre de este año, pero sin chances de sumar minutos en los tres frentes que tiene el elenco del Muñeco.

La dura determinación de Marcelo Gallardo con los borrados:

image
Marcelo Gallardo decidi&oacute; el futuro de Rojas, Lanzini y Kranevitter

Marcelo Gallardo decidió el futuro de Rojas, Lanzini y Kranevitter

Según trascendió, el entrenador los hará trabajar alejados del plantel profesional con integrantes de su cuerpo técnico, a contraturno de las prácticas del grupo que si defenderá la casaca del club de Núñez. Así, Kranevitter, Lanzini y Rojas no podrán participar de las concentraciones, viajes, y entrenamientos del equipo y serán marginados hasta el final del 2025.

La determinación se dio luego de que Matías Kranevitter y Manuel Lanzini rechazaran ofertas importantes para emigrar. Mientras el volante exAtlético de Madrid tuvo acercamientos con México y Estados Unidos que no se concretaron, el enganche pidió mantener su elevado sueldo y eso complicó las negociaciones con Vélez, Estudiantes de La Plata, Chile y México.

Además, Matías Rojas no logra recuperarse de sus constantes lesiones y es un dolor de cabeza para el DT, que ya perdió las esperanzas de poder contar con sus servicios. De esta forma, también quedó entre los marginados.

La suerte de los marginados: alejados del grupo y fuera de la lista de la Libertadores

gallardo.webp
Marcelo Gallardo le pidió disculpas a los hinchas de River en conferencia tras la derrota.

Marcelo Gallardo le pidió disculpas a los hinchas de River en conferencia tras la derrota.

El DT de River dio una muestra muy contundente de lo que piensa de Manuel Lanzini, Matías Kranevitter, y Matías Rojas. No los incluyó en la lista de buena fé del equipo para la serie con Libertad de Paraguay por Copa Libertadores.

A tal punto es firme la determinación del entrenador, que en vez de dejar a algún jugador que puede ser rueda de auxilio, mantuvo dentro de la nómina al juvenil Lucas Lavagnino, que se fue a préstamo a Independiente de Avellaneda, y a Franco Mastantuono, hoy en Real Madrid, con tal de sacar a los borrados.

Por otro lado, los que quedaron afuera de la lista son dos flamantes refuerzos: Alex Woiski (en un proceso de adaptación en la Reserva) y Lautaro Rivero (lesionado, y no llegaría en condiciones a ambos partidos).

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Pablo Vicó asegura que fue contratado por River

¿Del ascenso al Monumental? Pablo Vicó dijó que trabaja en River y desde el club lo negaron rotundamente

Por Redacción Deportes
El mundialista abrió el marcador para River a los 33 del primer tiempo, tras un centro de Galarza que bajó Pezzella para el ingreso de Montiel que definió con un remate violento. 

River goleó a San Martín de Tucumán y ya está en octavos de la Copa Argentina

Por Redacción Deportes
Marcelo Gallardo planea la formación de River

Marcelo Gallardo planifica los once para enfrentar a San Martín de Tucumán en la Copa Argentina

Por Redacción Deportes
Sebastián Driussi volvería ante San Martín de Tucumán

River Plate y Marcelo Gallardo recuperan a un soldado clave para jugar por Copa Argentina

Por Redacción Deportes