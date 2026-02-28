28 de febrero de 2026 - 19:39

Marcos Acuña rompió el silencio y negó conflictos tras la salida de Marcelo Gallardo

El lateral de River Plate utilizó sus redes sociales para desmentir versiones sobre supuestos enfrentamientos con el entrenador saliente, rechazó haber simulado lesiones y aseguró contar con el respaldo del club y sus compañeros.

El Huevo Acuña desmintió los conflictos con el Muñeco Gallardo.

Por Sergio Faria

La salida de Marcelo Gallardo de River Plate, anunciada ante más de 85.000 hinchas en el Estadio Monumental, no solo marcó el cierre de un ciclo, sino que también desató especulaciones sobre supuestas tensiones con referentes del plantel.

En medio de la búsqueda de su reemplazante y con el foco puesto en el próximo compromiso frente a Independiente Rivadavia, comenzaron a circular versiones que apuntaban a conflictos internos como parte de los motivos de su salida.

El lateral negó enfrentamientos y apuntó contra “mentiras” instaladas

Uno de los señalados en esas versiones fue Marcos Acuña, quien utilizó sus redes sociales para rechazar de manera contundente cualquier conflicto con el entrenador saliente.

“Después de tantos años en el fútbol, aprendí a no engancharme cuando inventan cualquier cosa y hoy pretenden mezclarme en supuestos conflictos que no existen ni existieron”, expresó el campeón del mundo en su cuenta de Instagram.

El lateral izquierdo también se mostró molesto por el impacto de los rumores: “Duele escuchar cosas tan alejadas de la realidad y dichas con tanta liviandad. Siempre fui un profesional y di lo mejor de mí en todos los clubes en los que jugué, y esta no es la excepción”.

El futbolista defendió su compromiso

En su descargo, Acuña fue más allá y negó categóricamente haber fingido problemas físicos para evitar jugar. “Nunca en mi vida simulé lesiones o enfermedades para no jugar. Hasta sin estar al 100% estuve a disposición del cuerpo técnico si me necesitaba”, afirmó.

Además, calificó de “grave” la instalación de versiones falsas y remarcó que ese tipo de comentarios dañan tanto a los protagonistas como al club y sus familias. “Seguiré trabajando y enfocado para dar lo mejor cada día. Tengo la tranquilidad de contar con el respaldo del club y de mis compañeros”, concluyó.

Martínez Quarta, tras convertir el gol, se dirigió directamente a Marcelo Gallardo y le estrechó un abrazo.”

Un comentario en televisión encendió la polémica

La discusión tomó mayor dimensión luego de que el periodista Diego Fucks, en un programa de ESPN, mencionara en vivo que “las cosas con Acuña no están bien y ese es uno de los motivos por los cuales Gallardo pega el portazo”.

Desde entonces, el debate sobre las verdaderas razones de la salida del entrenador se instaló en los medios deportivos, mientras en River intentan enfocarse en lo deportivo y en la transición que se viene.

