Godoy Cruz busca cortar la racha y recuperar la sonrisa en el Gambarte: hora, TV y formaciones

Volver a festejar, volver a sonreír: esa es la misión de Godoy CruzAntonio Tomba, que este domingo desde las 17 recibirá a Deportivo Madryn por la tercera fecha del Torneo de Primera Nacional. El Tomba será anfitrión del conjunto patagónico en el Estadio Feliciano Gambarte, donde intentará, de una vez por todas, cortar la racha sin triunfos en calle Balcarce desde su reinauguración y regreso al mítico escenario.
El árbitro del encuentro será Maximiliano Macheroni y se televisará por LPF Play.
Una racha que golpea desde el descenso
Desde julio del año pasado, el equipo mendocino no logra consolidar una victoria en su casa, el mismo estadio en el que además consumó la pérdida de la máxima categoría y el descenso a la Primera Nacional. Ni los cambios de entrenadores ni el regreso y la incorporación de refuerzos han alcanzado para torcer el rumbo: el conjunto tombino todavía no ha podido sellar un triunfo ante su gente.
La mala racha se extiende desde hace más de 180 días. En lo que va del torneo, los dos partidos disputados terminaron en empate, aunque el equipo aún no ha mostrado el peso ofensivo esperado, sobre todo si se tiene en cuenta que varios de sus futbolistas provienen de la Primera División. La falta de liderazgo es un aspecto que puertas adentro reconocen como una deuda pendiente desde hace tiempo.
El efecto Toedtli y las dudas que persisten
La llegada de Mariano Toedtli a la conducción técnica significó una inyección anímica con la ilusión de cambiar el presente. Sin embargo, más allá de que el equipo no ha perdido, en sus dos presentaciones dejó más dudas que certezas. Todavía le cuesta construir una identidad clara de juego.
El míercoles pasado perdió frente a Deportivo Morón 1 a 0, en el marco de los 32avos de final de la Copa Argentina. Una derrota que sorprendió y encendió alarmas.
Un rival también golpeado
Por su parte, Deportivo Madryn viene de caer 2 a 0 frente a San Martín de San Juan, el otro descendido desde la Liga Profesional junto al Tomba. En su debut había igualado ante Deportivo Morón. El “Aurinegro”, además, carga con el golpe de haber perdido dos finales por el ascenso en 2025: la primera, por penales frente a Gimnasia y Esgrima de Mendoza; la restante, ante Estudiantes de Río Cuarto.
Un partido clave para cambiar el rumbo
Se trata de un duelo clave para Godoy Cruz, que necesita encontrar el rumbo en el campeonato y ganar claridad en su objetivo de regresar a la máxima categoría. Pero antes que nada, deberá recuperar la confianza y reencontrarse con el triunfo frente a su gente.
Las probables formaciones: Godoy Cruz vs Deportivo Madryn
Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Camilo Alessandría, Juan Segundo Morán; Mariano Santiago, Vicente Poggi, Brian Orosco, Matías Ramírez; Tomás Pozzo y Martín Pino. DT: Mariano Toedtli.
Las probables formaciones: Deportivo Madryn vs Godoy Cruz