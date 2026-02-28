28 de febrero de 2026 - 20:35

Bernardo Llaver marcó el ritmo en la clasificación y quedó a un paso de la pole en La Pampa

El piloto mendocino mostró su potencial en la primera clasificación del año, quedando a menos de tres décimas de Facundo Ardusso y confirmando que el Honda del Coiro Competición será protagonista en La Pampa

El piloto esteño terminó en el segundo lugar en la primera clasificación del año. 

El mendocino Bernardo “Berni” Llaver se destacó en la primera clasificación del año en el Gran Premio BIOETANOL ARGENTINA, celebrado en el Autódromo Provincia de La Pampa, al quedarse con el segundo lugar, apenas detrás de Facundo Ardusso.

Llaver, al mando del Honda del Coiro Competición, confirmó que su cambio de equipo no fue un obstáculo y que está dispuesto a pelear por los puestos de vanguardia. Cerró la tanda a solo 0.247/1000 del tiempo de Ardusso, quien dominó con un registro de 1m16s712/1000 a un promedio de 194.661 km/h. En tercer lugar se ubicó Humberto Krujoski con el Renault del ACRA Ambrogio Racing.

Facundo Ardusso con la pole en La Pampa

El campeón imparable

La sesión también tuvo otros protagonistas: “Josito” Di Palma logró un destacado cuarto lugar con el Ford del Coiro Competición, a pesar de salir a pista faltando apenas dos minutos para el cierre debido a un inconveniente en el Paddle Shift. Completaron los doce primeros puestos Bohdanowicz, Concina, Quevedo, Mario Valle, Juan Manuel Dose, Juan Bautista Dose, Christian Dose y Dieguez.

La final del domingo

Mañana se disputará la primera carrera de 10 vueltas, con transmisión desde las 10:00 hs por ACTC Media TV en EL NUEVE. La primera fila estará conformada por Ardusso y Llaver; Krujoski y Di Palma en la segunda; Bohdanowicz y Concina en la tercera; Quevedo y Mario Valle en la cuarta; Juan Manuel Dose y Bautista Dose en la quinta; y Christian Dose y Dieguez en la sexta.

