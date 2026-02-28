28 de febrero de 2026 - 21:56

LIga Nacional de Voley: Los tres clubes mendocinos salvaron la categoría

Las escuadras de CGSM Pacifico, Mendoza de Regatas y Municipalidad de San Martín estarán presentes el próximo año en este mismo torneo de vóley

Vóley. Equipo de CGSM Pacifico que mantuvo la categoría

Foto:

Feva
Vóley. Formación de Mendoza de Regatas que compitió en la Liga Nacional

Foto:

FEVA
Vóley. Elenco de la Municipalidad de San Martín, que disputó la Liga Nacional Femenina

Foto:

Gentileza
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

En las canchas del polideportivo cubierto del Club General San Martín Pacifico se han estado disputando los partidos de play offs finales tanto por los puestos de avanzada como la serie por la permanencia en el marco de la LIga Nacional de Vóley femenina.

Al cierre de esta edición Tucumán de Gimnasia y Glorias jugaban la gran final de la Liga Nacional de Vóleibol 2026. Ambos sextetos protagonistas del partido por la medalla dorada y la copa, ascendieron al circulo mayor del vóley nacional que es la Liga Argentina 2027.

Los partidos finales de las mendocinas

Por el quinto lugar, el elenco de CGSM Pacifico venció a Unión de Santa Fe por 3 a 0. Con parciales de (24/26; 20/25 y 14/25).

En tanto, por el séptimo puesto, Mendoza de Regatas batió a Universitario de Córdoba por 3 a 1. Con parciales de (12/25; 25/17; 26/24; 25/18).

Por otra parte, por el puesto onceavo Municipalidad de San Martin no pudo, en su play offs, con el team de Brujas de Misiones y cayó por 3 a 2. Parciales de (17/25; 25/18; 18/25; 27/25 y 11/15). Recordemos que las chicas de la Municipalidad esteña habían ganado a este mismo equipo en la fase clasificatoria por 3 a 0.. .

¿Cómo finalizaron los equipos de Mendoza?

General San Martín pacifico terminó en quinto lugar, Regatas en el séptimo puesto y Municipalidad de San Martin ocupó el casillero duodécimo.

El resto de las posiciones en la Liga Nacional

3-Banco de Santa Fe

4-San Martín de Formosa

5-CGSM Pacífico

6-Unión de Santa Fe

7-Mendoza de Regatas

8-Universitario de Córdoba

9-Almafuerte

10-Ciudad de Nieva

11-Brujas

12-Muncipalidad de San Martin

13-San José

14-Argentina

15-Gim y Tiro Salta - Descendido

16-Monteros - Descendido

