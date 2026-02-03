Vóley: Pacífico sigue con su preparación para la gran cita liguera

En el marco preparatorio para la LNVF, las chicas de Pacífico jugaron un amistoso ante su similar de Regatas, donde ganaron por 3 a 0.

Pacífico Vóley. El Team Tricolor que competirán en la Liga Nacional en las próximas semanas

Esta competencia de Vóley es organizada por el tradicional club tricolor de calle Perú. Entre el martes 17 y el sábado 28 de febrero en las instalaciones del club General San Martín Pacifico se disputará la Liga Nacional, capitulo damas, donde compiten 16 clubes por 3 ascensos al máximo circuito de deporte, que es la Liga Argentina.

Las Tricolores se han preparado a conciencia, desde noviembre, para esta competencia tuvieron un certamen amistoso en Bell Ville Córdoba con equipos que están jugando la máxima categoría de este deporte a nivel país, que es la Liga Argentina. Mauricio Sánchez es el DT de Pacifico y habló sobre la experiencia en tierras cordobesas: "Las variantes han funcionado bien. No repetimos formaciones partido a partido en los amistosos en Córdoba, y el ritmo de juego no varió. Todo esto es fundamental para la competencia interna entre ellas (.....). Con la cantidad de partidos amistoso que jugaremos antes del torneo sabemos, que en el momento de hacer los relevos funcionará todo".

Acerca de la zona que les tocó en suerte en la Liga Nacional, el DT Sánchez expresó que "Todos los partidos serán verdaeras finales. Todos los equipos se han preparado muy bien al igual que nosotros".

En el marco de su preparación, las chicas de "CGSM" tuvieron la semana pasada un amistoso contra Regatas que ganaron por 3 a 0 y con parciales de 25-13 / 25-10 / 25-8 .