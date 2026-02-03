Deporte y redes sociales: Gutiérrez Sport Club abre sus puertas a un nuevo modelo de eventos

El Anselmo Zingaretti, la cancha del Celeste, será sede de un partido amistoso entre creadores de contenido de Argentina y Chile, con el apoyo de Sergio Agüero.

Gutiérrez Sport Club se prepara para vivir una jornada única, que lo hará viral por todas las redes sociales. Este sábado por la tarde, la Selección de Streamers de Argentina se enfrenta a Chile en el Anselmo Zingaretti, que se prepara para estar a la altura de las circunstancias.

La Selección Argentina de Streamers viene a Mendoza: Selección Argentina Streamers El encuentro amistoso ante los Trasandinos servirá como excusa para juntar dentro del campo de juego a más de 40 streamers y creadores de contenido de ambos países, con Sergio Agüero como cabeza visible. “Este es un producto del Kun. La Selección de streamers hace cinco años que está jugando. Entre todos, para que tengan una idea, marcan 150 millones de seguidores. Son chicos que compiten, que son profesionales, y tienen el respaldo de muchas marcas que los acompañan, así que va a ser un evento muy importante”, marcó Alejandro “Bebe” Fernández, uno de los organizadores.

Esta clase de actividades que mezclan deportes con redes sociales han ganado mucho lugar en los últimos tiempos. Solo en Argentina, Párense de Manos llenó los estadios de Vélez y Huracán, y el mítico Luna Park con peleas de boxeo entre creadores de contenido. Además, la Selección que se hará presente en Mendoza ya jugó en Córdoba ante 13.000 personas. Sin dudas es un movimiento que llegó para quedarse. “Hoy el mundo va cambiando y yo, por ejemplo, a mi hijo que tiene 11 años, le mando el plantel completo de la Selección y conoce absolutamente a todos. Me dice: ´papi, este me encanta, aquel hace este contenido´… Es impresionante lo que marcan”, opinó al respecto Alejandro.

Gutiérrez se prepara para el evento del sábado: image Mientras tanto, para Gutiérrez es una manera de obtener recursos genuinos en un momento complicado, y por ello todo el club se puso manos a la obra, como cuenta el productor del evento: “Han trabajado tanto… Ahora estoy justamente saliendo del club, porque estamos viendo algunas cuestiones, y escuché ruidos. Hay 30 hinchas trabajando sobre la pintura, el césped, los organigramas para la entrada y salida de la gente. La verdad que es espectacular”.

Los preparativos son a contrarreloj, y tienen como objetivo dejar a la institución en condiciones para un evento que promete traspasar fronteras. “La convocatoria viene muy bien, los sponsors nos han acompañado, el club se ha portado muy bien también con todo lo que necesitamos, así que estamos contentos”, opinó Fernández. Luego, agregó: “Aparte de todos los streamers, que tienen mucha fuerza y mucha difusión, va a estar el Kun a través de su plataforma de streaming transmitiendo todo en vivo”.