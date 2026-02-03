El enorme gesto de Independiente Rivadavia en la vuelta de Sebastián Villa

El delantero retornó a la institución luego de un fallido mercado de pases, y fue titular ante Sarmiento de Junín.

El encuentro ante Sarmiento de Junín no fue uno más para Independiente Rivadavia. Después de un arranque firme en la Liga Profesional y la Copa Argentina, el Azul solo tenía una situación para solucionar: la de Sebastián Villa, que retornó al campo de juego.

Mientras el hincha Leproso festejaba la consagración en Córdoba, el capitán y figura Sebastián Villa vivía su propio proceso interno. La alegría de dar la vuelta olímpica con la institución que le permitió resurgir profesionalmente se mezclaba con la sensación de la inminente despedida, algo que no ocultó en las primeras declaraciones con la prensa y el diálogo con los dirigentes.

Sebastián Villa recuperó la cinta de capitán: image Villa retornó a la Lepra Ramiro Gómez Ahí se conocieron los pasos a seguir por el atacante. A partir de un acuerdo con la directiva, esperaría en Colombia alguna oferta que le permitiera estar más cerca de la Selección de su país. Se habló de Cruz Azul, apareció la famosa novela con River Plate, y hasta trascendió un supuesto interés desde el fútbol de Brasil. Sin embargo, los días pasaron y el traspaso nunca se concretó.

Luego del comienzo del torneo, y con la confirmación de que Villa no se iría en este mercado de pases, Independiente Rivadavia decidió convocarlo para que se sume nuevamente al plantel superior y sea una opción más para el entrenador Alfredo Berti. Pero había un problema, el rápido extremo había perdido la capitanía.