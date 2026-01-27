Independiente Rivadavia ganó en el Ducó, y es puntero de la Zona B

La Lepra venció 2 a 1 a Huracán, en el marco de la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga Profesional y se subió a la cima de la Zona B.

Independiente Rivadavia sacó toda su fortaleza en el Palacio Tomás Ducó, y superó a Huracán de Parque Patricios por 2 a 1 por la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Caicedo abrió la cuenta, lo igualó Fabrizio Sartori y lo dio vuelta Sheyko Studer.

La Lepra dispuso un esquema pensado para no dejar espacios en su campo, y cuidarse de los embates del conjunto local con una línea de cinco en el fondo, más cuatro volantes encargados de colaborar con la marca (de ellos, el que más se soltó en ofensiva fue Matías Fernández). Así, prefirió dejar un poco solo a Fabrizio Sartori a la hora de las chances, pero lo hizo con el objetivo de no ser metido contra su arco. Ese objetivo lo consiguió, ya que el Globo tuvo muchos problemas para encontrar huecos y generar oportunidades a partir del juego asociado.

Sin embargo, el local pudo hallar una alternativa para levantar a su público. La clave fue la pelota parada (una a favor y otra en contra), ya que de allí llegaron las dos para destacar. La primera fue a los 11', cuando Cortés ejecutó un gran córner y Pereyra metió un cabezazo que pasó cerca. A los 38' se dio la segunda, al defender correctamente un tiro libre a favor de la Lepra, salir disparado para agarrarlo mal parado en la contra y convertir con el centro de Cortés y el gol de Jordy Caicedo.

Embed CONTRA PERFECTA Y FESTEJO EN EL DUCÓ: Jordy Caicedo firmó el 1-0 de Huracán contra Independiente Rivadavia.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/6ZHsvQUcZs — SportsCenter (@SC_ESPN) January 27, 2026 Durante ese primer tiempo Independiente tuvo algunas oportunidades aisladas. La más clara fue en el comienzo, a través de Sartori que capturó un despeje defectuoso de la defensa local y remató desviado desde el punto penal. Luego Matías Fernández tuvo la suya con un disparo desde la puerta del área grande que contuvo sin problemas Hernán Galíndez.

El Azul del Parque esperó agazapado en el inicio del complemento, ya que Huracán adelantó las líneas para buscar el segundo gol descuidando la zona defensiva. Por eso, una salida rápida de contra podía destrabar todo.