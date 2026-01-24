Alfredo Berti conforme: Independiente arrancó el torneo con carácter y un triunfo

Independiente Rivadavia comenzó la temporada de manera inmejorable. Tras el triunfo frente a Estudiantes de Caseros por la Copa Argentina , encuentro en el que estrenó su título de campeón, la Lepra ratificó su buen momento al vence r 2 a 1 a Atlético Tucumán en el Bautista Gargantini.

La noche fue atípica en el Parque San Martín: un vendaval de lluvia, granizo y viento obligó a suspender el partido durante media hora y dejó el campo de juego en muy malas condiciones, lo que terminó desdibujando el desarrollo del encuentro. Aun así, el equipo dirigido por Alfredo Berti supo adaptarse y quedarse con tres puntos valiosos en el inicio del campeonato.

Más allá del contexto climático, los Azules mostraron por momentos,especialmente en el primer tiempo, dominio y buen funcionamiento ofensivo en todas las líneas, dejando en claro que pueden resolver situaciones incluso sin su gran referente, el delantero colombiano Sebastián Villa, quien siguió el partido desde un palco de la platea oeste. El atacante ya regresó a Mendoza y se sumará esta semana a los entrenamientos.

Fiel a su estilo directo y sin rodeos, Berti analizó el encuentro y elogió al arquero Nicolás Bolcato , juvenil surgido de las inferiores del club y figura del triunfo ante los tucumanos. El maipucino fue determinante en el complemento, donde tapó tres situaciones claras de gol y frustró las aspiraciones visitantes en su mejor momento.

Si bien reconoció algunos desajustes defensivos, el entrenador rosarino valoró el rendimiento general del equipo y destacó la importancia de comenzar el torneo con una victoria.

“Hicimos el gol rápido y tuvimos dos o tres transiciones como para hacer el segundo, pero pasó lo del penal en un momento en que no nos habían llegado nunca. El segundo tiempo fue más borroso, se jugó menos y la cancha estaba más difícil, pero el equipo estuvo serio, supo cuándo golpear y terminamos ganando”, comentó Berti en diálogo con Los Andes.

image La Lepra terminó imponiéndose en su primera presentación en el Gargantini y sumando un valioso triunfo. Ramiro Gómez

Los primeros pasajes de la Lepra frente al “Decano” fueron arrolladores, aunque no logró capitalizar las ocasiones para ampliar la ventaja antes del descanso. Luego, la tormenta condicionó el desarrollo del juego:“Hicimos el gol y tuvimos dos o tres ataques como para meter otro más, y después, sin hacer nada, el rival nos empata. Así es el fútbol. En el segundo tiempo, con la tormenta, se hizo un partido lento, pesado y chato”, explicó el alineador.

Elogió a Bolcato, figura del triunfo

En el complemento, además de las dificultades climáticas, Independiente sufrió el empuje del rival, que se adueñó del mediocampo y generó tres chances claras. Allí volvió a aparecer Bolcato, clave para sostener el resultado en los momentos de incertidumbre defensiva.“Ellos se soltaron más en el segundo tiempo, pero en líneas generales estamos bien. Nico está muy bien, está dando sus primeros pasos y lo hace con la tranquilidad que todos le brindamos”, destacó el DT.

La mirada de Berti sobre el arco y el plantel

Tras las salidas de Centurión y Marinelli, la Lepra se quedó sin arqueros experimentados, y Bolcato asumió el protagonismo. El juvenil ya suma cuatro partidos sin recibir goles. Sobre la búsqueda de refuerzos en ese puesto, Berti aclaró: “Buscamos arqueros por una razón sencilla: necesitamos tener tres o cuatro. No es porque desconfíe de lo que tengo, sino para completar el plantel. A Nico lo conozco desde 2023, está seguro, con confianza, y sus compañeros lo respetan, algo fundamental para un joven que recién comienza”.

El entrenador también se refirió a lo exigente que será el campeonato, teniendo en cuenta el calendario ajustado por el Mundial 2026: “Va a ser un torneo intenso, con muchos partidos y poco descanso. Tenemos que estar muy enfocados y pensando permanentemente en eso”.

image Alfredo Berti y sus jugadores esperaron la reanudación del encuentro, tras la lluvia, en el túnel de ingreso al campo de juego. Ramiro Gómez.

El DT y una decisión dolorosa con Tonetto

Otro tema que abordó fue la situación de Diego Tonetto, una de las figuras del ascenso, quien se retiró del fútbol. Existió la posibilidad de que integrara el cuerpo técnico, algo que finalmente no ocurrió y habría generado decepción en el exjugador. “Desde que estoy en el club se toman decisiones que a veces son acertadas, otras no, y algunas son dolorosas. Esta fue una decisión dolorosa y entiendo su dolor, pero no la decepción, porque nunca lo decepcioné”, afirmó Berti.

Ante la consulta sobre si le había prometido un lugar, fue claro: “No. Era una posibilidad y después entran en juego otros análisis. La decisión es mía, no de los dirigentes. Era una opción y no se concretó. Esa es la verdad”, ratificó Berti.

El entrenador también habló sobre la posible vuelta de Luis Sequeira, actualmente en Talleres de Córdoba, quien el año pasado tuvo algunos episodios de indisciplina. “Yo no tengo problemas con los futbolistas, hablo claro y directo. Luis es un buen jugador y acá fue donde más continuidad tuvo. No sé qué va a pasar, pero siempre deseo lo mejor. Si vuelve, se sumará al grupo como uno más, siempre priorizando el bien común”.

De esta manera, Independiente comenzó el campeonato con el pie derecho, sumando tres puntos importantes y hoy es puntero. El equipo dejó buenas sensaciones, el entrenador se mostró conforme con el rendimiento y la respuesta del plantel, y ya dio vuelta la página. La Lepra pensará ahora en su próximo compromiso, este martes, cuando visite a Huracán en Parque Patricios, en otro desafío exigente para confirmar este buen inicio.