El exótico nuevo club de Miguel Borja luego de su pase fallido al Cruz Azul

Lo que parecía un fichaje concreto terminó quedando en un capítulo frustrado, Miguel Ángel Borja no jugará en Cruz Azul en el Clausura 2026 tras no poder inscribirse como jugador del equipo mexicano, y en las últimas horas confirmó que se sumará al Al-Wasl SC, de los Emiratos Árabes Unidos.
El atacante colombiano, de 32 años, llegó a la Ciudad de México a fines de diciembre pasado con la expectativa de reforzar a "La Máquina" tras quedar libre de River Plate, pero l a operación se trabó por razones administrativas. La dirigencia celeste no logró liberar a tiempo una de las plazas de extranjero necesarias para registrarlo, un requisito fundamental en la Liga MX que terminó por impedir su llegada.
Borja fue respetuoso y agradeció al Cruz Azul por su interés, pero su destino está en Emiratos Árabes Unidos
La confirmación de su fichaje por Al-Wasl pone fin a semanas de especulación, el club árabe oficializó su incorporación y el delantero se prepara para sumarse a sus nuevos compañeros, donde compartirá vestuario con otros futbolistas internacionales mientras busca mantener su rendimiento y continuidad.
De esta manera, Borja deja atrás un episodio que generó expectativas pero terminó diluyéndose por cuestiones administrativas ajenas a lo deportivo. El delantero optó por no estirar la incertidumbre y eligió un destino que le garantiza minutos en cancha y un rol protagónico, algo clave en esta etapa de su carrera tras su salida de River.
Actualmente, y tras 13 fechas, Al Wasl marcha cuarto en la liga de su país con 25 puntos, a siete del líder Shabab Al-Ahli Dubai FC. Borja podría debutar el próximo miércoles frente a Khor Fakkan Club o recién el jueves 5 de febrero ante Al-Nasr.