El exótico nuevo club de Miguel Borja luego de su pase fallido al Cruz Azul

Posteriormente a que se frustrara su pase a México, el goleador Miguel Borja tiene nuevo club en Emiratos Árabes Unidos.

Lo que parecía un fichaje concreto terminó quedando en un capítulo frustrado, Miguel Ángel Borja no jugará en Cruz Azul en el Clausura 2026 tras no poder inscribirse como jugador del equipo mexicano, y en las últimas horas confirmó que se sumará al Al-Wasl SC, de los Emiratos Árabes Unidos.

El atacante colombiano, de 32 años, llegó a la Ciudad de México a fines de diciembre pasado con la expectativa de reforzar a "La Máquina" tras quedar libre de River Plate, pero l a operación se trabó por razones administrativas. La dirigencia celeste no logró liberar a tiempo una de las plazas de extranjero necesarias para registrarlo, un requisito fundamental en la Liga MX que terminó por impedir su llegada.

image Borja fue respetuoso y agradeció al Cruz Azul por su interés, pero su destino está en Emiratos Árabes Unidos Ante el prolongado retraso y la imposibilidad de tener certezas sobre cuándo podría jugar, Borja decidió explorar otras opciones para no quedar sin competencia en un semestre clave de su carrera. A través de un mensaje en sus redes sociales, agradeció el trato recibido por parte de Cruz Azul y señaló que la falta de liberación del cupo de extranjero fue el factor determinante para buscar un nuevo rumbo en su carrera.

La confirmación de su fichaje por Al-Wasl pone fin a semanas de especulación, el club árabe oficializó su incorporación y el delantero se prepara para sumarse a sus nuevos compañeros, donde compartirá vestuario con otros futbolistas internacionales mientras busca mantener su rendimiento y continuidad.

Embed



# | #ALWASl pic.twitter.com/nUcXSx2t6a — AlWasl SC (@AlWaslSC) January 23, 2026 De esta manera, Borja deja atrás un episodio que generó expectativas pero terminó diluyéndose por cuestiones administrativas ajenas a lo deportivo. El delantero optó por no estirar la incertidumbre y eligió un destino que le garantiza minutos en cancha y un rol protagónico, algo clave en esta etapa de su carrera tras su salida de River.