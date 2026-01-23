Valentín Castellanos quiere ir al Mundial 2026: "Me encantaría ayudar a Argentina"

El atacante mendocino Valentín Castellanos no da el brazo a torcer, y busca retornar a la Selección Argentina para disputar elMundial 2026. Luego de llegar a West Ham, el exLazio palpita la chance de ser convocado por Lionel Scaloni. Además, recordó su infancia en Mendoza.
En declaraciones a Corrierre dello Sport, el delantero contó detalles de su arribo a la Premier League, donde ya se anotó en la red. "Apenas han pasado tres semanas desde que llegué, pero han pasado tantas cosas y he disfrutado cada segundo. Marcar mi primer gol contra el QPR fue importante para ponerme en marcha; espero que sea el primero de muchos en el London Stadium", lanzó.
Su flamante club lo recibió de buena manera, y Castellanos lo valoró mucho. "El West Ham es un club muy bien organizado, con gente fantástica que me hizo sentir bienvenido desde el primer día. Conocer a Guido Rodríguez en la selección nacional me ayudó: compartir vestuario con un campeón del mundo siempre es fantástico. Tuve charlas muy interesantes con Nuno Espírito Santo y fue un placer que me incorporara al equipo desde el principio", pensó.
Además, agradeció el trato de la gente en las calles, lo que lo motiva a dar todo por su equipo: "Me han mostrado mucho cariño. La forma en que apoyan al equipo me motiva mucho".
De la vida en Londres al recuerdo de Mendoza:
Para Valentín, vivir en Inglaterra tiene sus cosas buenas, a pesar del clima hostil que puede haber por momentos. "Me gusta Londres , ya me siento a gusto. Hace un poco de frío ahora mismo, pero es como Nueva York, donde viví cuatro años. Mi novia y mis dos perros también han llegado. ¿En mi tiempo libre? Me gustan los videojuegos y el ajedrez. Se me da bastante bien, tengo muchas ganas de retar a mis compañeros", dialogó sobre su día a día.
En cuanto al futuro, Castellanos aseguró que intenta retornar a la Selección Argentina, donde debutó en los últimos tiempos."Debutar con la selección nacional contra Chile, jugando junto a Messi, fue increíble. Me encantaría ir al Mundial este verano para ayudar a Argentina a defender el título, pero sé que todo depende de mi rendimiento aquí en el club", expresó.
Finalmente, recordó su tierra natal, y todo lo que soñó cuando era chico en el suelo mendocino. "Soy de Mendoza , tengo recuerdos maravillosos de jugar al fútbol descalzo en la calle hasta la medianoche. No era hincha de ningún equipo en particular, pero crecí admirando a Messi y Maradona. De niño, me levantaba temprano para ver la Premier League: allí descubrí al West Ham , viendo a Tevez y Mascherano. Estar aquí ahora, donde jugaron, es un sueño. Marcar cuatro goles contra el Real Madrid fue uno de los mejores momentos de mi carrera", rememoró.