23 de enero de 2026 - 20:30

Valentín Castellanos quiere ir al Mundial 2026: "Me encantaría ayudar a Argentina"

El delantero mendocino hizo referencia a la chance de disputar la Copa del Mundo con la Selección Argentina, tras su llegada a West Ham.

Castellanos busca meterse en el Mundial 2026

Castellanos busca meterse en el Mundial 2026

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El atacante mendocino Valentín Castellanos no da el brazo a torcer, y busca retornar a la Selección Argentina para disputar el Mundial 2026. Luego de llegar a West Ham, el exLazio palpita la chance de ser convocado por Lionel Scaloni. Además, recordó su infancia en Mendoza.

Leé además

Cristiano Ronaldo se acerca a los 1000 goles

Cristiano Ronaldo volvió a convertir y está muy cerca de una cifra inalcanzable

Por Redacción Deportes
La IFAB tomará medidas relacionadas al fútbol para el Mundial 2026.

Ni demoras ni mañas en el fútbol: estas son las 4 nuevas reglas que la IFAB aplicará rumbo al Mundial 2026

Por Francisco Moreno

Valentín Castellanos agradecido de estar en la Premier League:

image

En declaraciones a Corrierre dello Sport, el delantero contó detalles de su arribo a la Premier League, donde ya se anotó en la red. "Apenas han pasado tres semanas desde que llegué, pero han pasado tantas cosas y he disfrutado cada segundo. Marcar mi primer gol contra el QPR fue importante para ponerme en marcha; espero que sea el primero de muchos en el London Stadium", lanzó.

Su flamante club lo recibió de buena manera, y Castellanos lo valoró mucho. "El West Ham es un club muy bien organizado, con gente fantástica que me hizo sentir bienvenido desde el primer día. Conocer a Guido Rodríguez en la selección nacional me ayudó: compartir vestuario con un campeón del mundo siempre es fantástico. Tuve charlas muy interesantes con Nuno Espírito Santo y fue un placer que me incorporara al equipo desde el principio", pensó.

Además, agradeció el trato de la gente en las calles, lo que lo motiva a dar todo por su equipo: "Me han mostrado mucho cariño. La forma en que apoyan al equipo me motiva mucho".

De la vida en Londres al recuerdo de Mendoza:

Giuliano Simeone y Valentín Castellanos entre los jugadores de la Selección Argentina que más elevaron su cotización
Giuliano Simeone y Valentín Castellanos entre los jugadores de la Selección Argentina que más elevaron su cotización

Giuliano Simeone y Valentín Castellanos entre los jugadores de la Selección Argentina que más elevaron su cotización

Para Valentín, vivir en Inglaterra tiene sus cosas buenas, a pesar del clima hostil que puede haber por momentos. "Me gusta Londres , ya me siento a gusto. Hace un poco de frío ahora mismo, pero es como Nueva York, donde viví cuatro años. Mi novia y mis dos perros también han llegado. ¿En mi tiempo libre? Me gustan los videojuegos y el ajedrez. Se me da bastante bien, tengo muchas ganas de retar a mis compañeros", dialogó sobre su día a día.

En cuanto al futuro, Castellanos aseguró que intenta retornar a la Selección Argentina, donde debutó en los últimos tiempos."Debutar con la selección nacional contra Chile, jugando junto a Messi, fue increíble. Me encantaría ir al Mundial este verano para ayudar a Argentina a defender el título, pero sé que todo depende de mi rendimiento aquí en el club", expresó.

Finalmente, recordó su tierra natal, y todo lo que soñó cuando era chico en el suelo mendocino. "Soy de Mendoza , tengo recuerdos maravillosos de jugar al fútbol descalzo en la calle hasta la medianoche. No era hincha de ningún equipo en particular, pero crecí admirando a Messi y Maradona. De niño, me levantaba temprano para ver la Premier League: allí descubrí al West Ham , viendo a Tevez y Mascherano. Estar aquí ahora, donde jugaron, es un sueño. Marcar cuatro goles contra el Real Madrid fue uno de los mejores momentos de mi carrera", rememoró.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El argentino atraviesa el mejor momento de su carrera.

Nico Paz es el argentino que hace todos los méritos para ir al Mundial 2026

Miroslav Klose y Lionel Messi.

El campeón del mundo que mira a Messi y teme perder el récord más sagrado de los Mundiales

Por Nicolás Salas
Lionel Messi con la camiseta de la Selección Argentina en su primer Mundial.

El tesoro retro de la Selección Argentina: vuelve la camiseta de 2006 para palpitar el próximo Mundial

Por Nicolás Salas
Unión de Villa Krause vs FADEP

Ante Unión de Villa Krause, FADEP intentará dar vuelta la historia y seguir con vida

Por Emanuel Cenci