Taty Castellanos rompe el hielo en West Ham con un gol agónico que clasifica al club en la FA Cup

El delantero mendocino, Taty Castellanos marcó su primer tanto con los "Hammers" en tiempo extra y selló el pase a la siguiente ronda.

Valentín Taty Castellanos escribió una página especial en su reciente paso por West Ham United al convertir su primer gol con la camiseta del club inglés, un tanto que además resultó decisivo para el triunfo por 2-1 sobre Queens Park Rangers en la tercera ronda de la FA Cup 2026.

El partido, jugado en el London Stadium, se mantuvo empatado 1-1 al término de los 90 minutos tras los tantos de Crysencio Summerville para los "Hammers" y Richard Kone para el "QPR". Con el duelo igualado, el encuentro se extendió a tiempo extra, donde Castellanos apareció para colgarse de un centro y definir de cabeza a los 98′, desatando el delirio de los hinchas y sellando la clasificación del West Ham a la cuarta ronda de la copa.

image Desde Italia hasta Inglaterra rompiendo redes para Taty Castellanos El gol llegó apenas días después de su llegada procedente de Lazio, donde fue contratado por los londinenses por una cifra cercana a los 29-30 millones de euros, lo que lo convierte en uno de los fichajes argentinos más destacados de este mercado de pases europeo.

En un contexto complicado para West Ham, que lucha por escapar de la zona de descenso en la Premier League, la aparición de Castellanos sirvió como una bocanada de aire fresco y una señal de que el delantero puede convertirse en una pieza clave para el equipo, tanto en la copa como en la liga inglesa.