El mendocino Taty Castellanos emigra a la Premier League, para ser nuevo jugador del West Ham

En las últimas horas se confirmó el futuro de Taty Castellanos. El delantero argentino dejará la Lazio en este mercado y será nuevo refuerzo del West Ham, que apostó fuerte para quedarse con el goleador. Así, el delantero dará el salto a la Premier League con el objetivo de volver a ser considerado por la Selección Argentina.

El acuerdo, cerrado de palabra, se selló en una cifra cercana a los 29 millones de euros. El mendocino firmará un contrato por cinco temporadas con los "Hammers", que lograron imponerse ante el interés de Leeds United, Brentford y Flamengo, ya que ninguno de ellos alcanzó las pretensiones económicas que pretendía la Lazio.

image La urgencia deportiva explica la fuerte inversión del West Ham. El equipo londinense atraviesa un presente delicado en la Premier League, suma 14 puntos en 19 fechas y se ubica en el 18° puesto, en zona de descenso. Hoy está a cuatro unidades del último equipo que logra la permanencia.

En el conjunto inglés, el oriundo de Guaymallén deberá ganarse su lugar en una competencia exigente. Peleará mano a mano por el puesto de centrodelantero con Niclas Füllkrug y Callum Wilson, dos nombres de peso en el plantel.

image El pase de Taty Castellanos también beneficia a otro equipo por el que pasó el mendocino Un detalle clave del pase involucra al New York City FC, que percibirá el 10% del monto total de la venta. El club estadounidense conservó ese porcentaje cuando el argentino emigró a Italia. Castellanos llegó a la Lazio desde el Girona por 15 millones y, en 91 partidos, anotó 20 goles y dio 16 asistencias, aunque en esta última temporada perdió protagonismo y no pudo volver a la titularidad