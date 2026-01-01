Un comienzo de año más que aburrido en la Premier League

En una jordana con escases de partidos, varios encuentros terminaron empatados sin goles en lo que respecta a la jornada 19 de la Premier League.

Un nuevo año comienza y la Premier League no se detiene por las fiestas. En una jornada para el aburrimiento marcada por la escases de partidos, Manchester City, Tottenham y Liverpool empataron sus respectivos partidos y arrancaron el año tomándoselo con mucha calma.

En todos los partidos, el resultado fue el mismo, cero a cero. El City se midió de visitante ante el buen Sunderland, el Tottenham del Cuti Romero ante Brentford y el Liverpool de Alexis Mac Allister empató de local ante Leeds United.

image El resumen de los partidos de la jornada 19 de la Premier League En el Stadium of Light, Sunderland sorprendió a Manchester City y lo anuló completamente: el conjunto local mostró una defensa sólida y frustró los ataques del líder, que aunque dominó la posesión no logró traducirla en goles. Destacó la actuación del arquero Robin Roefs, quien realizó varias atajadas importantes. Para el City fue un golpe en su objetivo de recortar distancia con Arsenal en la cima.

Por otro lado, en Anfield, Liverpool no pudo romper el cero ante un Leeds muy ordenado defensivamente. Fue el primer 0-0 para el equipo red bajo la dirección del técnico Arne Slot en 84 partidos, y dejó a su afición algo frustrada por la falta de verticalidad en ataque. Leeds sacó un punto valioso en su lucha por la permanencia.

image Otro partido que terminó sin goles fue el de Brentford y Tottenham, donde los dirigidos por Thomas Frank no pudieron imponer su juego ofensivo, y los locales consiguieron un resultado que puede ser vital en la pelea por distanciarse de la zona baja.

Con estos resultados, Arsenal sigue como líder indiscutido mientras City se quedó con un sabor amargo al no poder acercarse más al líder que tiene la competencia. El Liverpool conserva una posición de Champions, pero con interrogantes ofensivas tras su empate en casa y los equipos como Leeds y Brentford suman puntos valiosos para alejarse de la zona de descenso. image La fecha dejó una jornada poca vistosa en cuanto a goles pero con mucha intensidad táctica, mostrando cómo la lucha por cada punto en Inglaterra puede ser estratégica y cerrada hasta el último minuto.