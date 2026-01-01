1 de enero de 2026 - 19:34

Un comienzo de año más que aburrido en la Premier League

En una jordana con escases de partidos, varios encuentros terminaron empatados sin goles en lo que respecta a la jornada 19 de la Premier League.

Una jornada para el aburrimiento en la Premier League.

Una jornada para el aburrimiento en la Premier League.

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Un nuevo año comienza y la Premier League no se detiene por las fiestas. En una jornada para el aburrimiento marcada por la escases de partidos, Manchester City, Tottenham y Liverpool empataron sus respectivos partidos y arrancaron el año tomándoselo con mucha calma.

Leé además

el mendocino taty castellanos emigra a la premier league, para ser nuevo jugador del west ham

El mendocino Taty Castellanos emigra a la Premier League, para ser nuevo jugador del West Ham

Por Redacción Deportes
El Borunemounth perdería uno de sus titulares indiscutidos.

Un argentino que brilla en la Premier League es buscado por el Barcelona

Por Redacción Deportes

En todos los partidos, el resultado fue el mismo, cero a cero. El City se midió de visitante ante el buen Sunderland, el Tottenham del Cuti Romero ante Brentford y el Liverpool de Alexis Mac Allister empató de local ante Leeds United.

image

El resumen de los partidos de la jornada 19 de la Premier League

En el Stadium of Light, Sunderland sorprendió a Manchester City y lo anuló completamente: el conjunto local mostró una defensa sólida y frustró los ataques del líder, que aunque dominó la posesión no logró traducirla en goles. Destacó la actuación del arquero Robin Roefs, quien realizó varias atajadas importantes. Para el City fue un golpe en su objetivo de recortar distancia con Arsenal en la cima.

Por otro lado, en Anfield, Liverpool no pudo romper el cero ante un Leeds muy ordenado defensivamente. Fue el primer 0-0 para el equipo red bajo la dirección del técnico Arne Slot en 84 partidos, y dejó a su afición algo frustrada por la falta de verticalidad en ataque. Leeds sacó un punto valioso en su lucha por la permanencia.

image

Otro partido que terminó sin goles fue el de Brentford y Tottenham, donde los dirigidos por Thomas Frank no pudieron imponer su juego ofensivo, y los locales consiguieron un resultado que puede ser vital en la pelea por distanciarse de la zona baja.

Con estos resultados, Arsenal sigue como líder indiscutido mientras City se quedó con un sabor amargo al no poder acercarse más al líder que tiene la competencia. El Liverpool conserva una posición de Champions, pero con interrogantes ofensivas tras su empate en casa y los equipos como Leeds y Brentford suman puntos valiosos para alejarse de la zona de descenso.

image

La fecha dejó una jornada poca vistosa en cuanto a goles pero con mucha intensidad táctica, mostrando cómo la lucha por cada punto en Inglaterra puede ser estratégica y cerrada hasta el último minuto.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El lapidario informe contra el Cuti Romero que preocupa a todos.

El duro momento del Cuti Romero en Inglaterra: la sanción que podría dejarlo fuera de las canchas

Por Cristian Reta
Marc André Ter Stegen en la mira del Aston Villa

Atención Dibu Martínez: Aston Villa detrás de un arquero de talla mundial

Por Redacción Deportes
Emiliano Martínez, campeón del mundo, es fundamental en el equipo de Unai Emery.

El Aston Villa del Dibu Martínez logró una hazaña histórica.

Por Redacción Deportes
El vecino brasileño de Eros Mancuso denunció agresión.

Escándalo en Año Nuevo: acusan a un exjugador de Boca por morder la nariz de un vecino en una violenta pelea

Por Redacción Deportes