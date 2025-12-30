30 de diciembre de 2025 - 13:01

Moda y fútbol: las 10 camisetas más espectaculares de 2025 y el diseño argentino que se metió en el top

El sitio especializado Flashscore eligió las equipaciones más "cool" del año. Hay diseños retro, homenajes emocionantes y un grande de Argentina en el Top 10.

Las mejores camisetas de fútbol del año.

Las mejores camisetas de fútbol del año.

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El fútbol ya no es solo un deporte, es una pasarela de moda internacional. Cada año, las marcas se baten a duelo para ver quién lanza el diseño que los hinchas no solo usarán en la tribuna, sino también en la calle.

Leé además

Juan Cruz Yacopini.

El mensaje de una leyenda del automovilismo para Juan Cruz Yacopini: "Quiero verte, amigo"

Por Enrique Pfaab
Juan Cruz Yacopini, piloto mendocino.

Juan Cruz Yacopini será operado este martes: cómo es su estado de salud y qué dicen los médicos

Por Redacción Deportes

El sitio especializado Flashscore analizó reseñas, comentarios en redes y rankings globales para armar la lista definitiva de las 20 mejores camisetas de 2025. En el Top 10, la nostalgia y la elegancia dominan el campo de juego.

El primer puesto es para la Chapecoense (titular), un diseño de Kappa que homenajea al Atlético Nacional por su solidaridad tras la tragedia de 2016. Le siguen Alemania con un estilo retro de 1990 y la Juventus con el logo clásico de Adidas.

image

Boca Juniors: El orgullo argentino en el ranking

El fútbol local no se quedó afuera. Boca Juniors ocupa el puesto número 9 de la lista global con su camiseta titular de Adidas. Según las fuentes, aunque el equipo no atraviese su mejor momento, la prenda es considerada una pieza de colección que "impone respeto".

El ranking completo

  1. Chapecoense (Titular): Un emotivo diseño de Kappa que rinde homenaje al Atlético Nacional por su solidaridad tras la tragedia aérea de 2016.
  2. Alemania (Titular): Un diseño de Adidas para el Mundial 2026 que remite al título de Italia 1990.
    image
  3. Juventus (Tercer uniforme): Destaca por incluir el antiguo logo de Adidas (Trefoil) y el escudo del caballito clásico.
    image
  4. Génova (Tercer uniforme): Considerada una "obra maestra" de Kappa con un aire centenario.
    image
  5. Liverpool (Tercer uniforme): Una reinterpretación nostálgica del color verde que el club lució en los años 90.
    image
  6. Flamengo (Tercer uniforme): Un diseño brillante que recupera el escudo antiguo relacionado con sus orígenes en el remo.
    image
  7. Arsenal (Tercer uniforme): Logra un gran impacto visual gracias al uso del escudo clásico del cañón.
    image
  8. Niza (Titular): Un diseño de Kappa con un cuello retro que recuerda la estética de principios de los 90.
    image
  9. Boca Juniors (Titular): La representante argentina en el top 10; un diseño que "impone respeto" a pesar del presente deportivo del club.
    image
  10. Roma (Suplente): Un kit impecable que recupera tonos de verde de épocas pasadas.
    image

¿Auténtica o Réplica? El secreto de los precios

Un dato curioso que confunde a muchos compradores es la diferencia entre las versiones "Authentic" y "Replica". Las que usan los jugadores (Authentic) tienen tecnología como HEAT-RDY o DRI-FIT-ADV, son ultra ligeras, ajustadas y están diseñadas para la transpiración extrema.

Por otro lado, las "Replica" no son imitaciones falsas, sino versiones oficiales para el aficionado. Son más resistentes a los lavados, tienen un corte más recto y costuras más gruesas para mayor durabilidad en el uso diario.

Incluso marcas como Nike están innovando con la tecnología Aero-FIT, elaborada al 100% con residuos textiles, buscando enfriar el cuerpo en un mundo cada vez más caluroso.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Luis Scola fue agredido en Italia.

Escándalo en Italia: Luis Scola fue golpeado por la espalda tras un partido de básquet

Por Nicolás Salas
Omar Sperdutti, presidente de la Liga Mendocina.

Crisis en la Liga Mendocina: Omar Sperdutti adelantará elecciones tras denunciar un "daño irreversible"

Por Redacción Deportes
La broma del retiro de Cavani llegó hasta los medios internacionales.

¿Edinson Cavani se retira en Boca? Una broma del día de los inocentes que llegó muy lejos

Por Redacción Deportes
El partido entre el Tomba y la Lepra no se pudo jugar

De no creer: otra vez se suspendió la final de la Liga Mendocina Femenina

Por Emanuel Cenci