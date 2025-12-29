29 de diciembre de 2025 - 10:58

¿Edinson Cavani se retira en Boca? Una broma del día de los inocentes que llegó muy lejos

La falsa noticia del retiro de Cavani que comenzó como una broma, rápidamente se propagó a los medios internacionales.

La broma del retiro de Cavani llegó hasta los medios internacionales.

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Las redes sociales se vieron sacudidas cuando una cuenta de X anunció el retiro de Edinson Cavani del fútbol profesional. La broma por el día de los inocentes llegó tan lejos que todo el mundo futbolero comenzó a despedir al delantero uruguayo.

La broma se gestó en la madrugada, cuando la cuenta "@AnaIyticsCABJ" usó las palabras de descargo que publicó Edi la noche donde Boca cayó contra Alianza Lima y las hizo pasar como declaraciones recientes del 10 de Boca.

1000x665 (7)

La idea de tener interacciones, con la excusa del día de los inocentes se fue de las manos, ya que medios internacionales, con otras lenguas, difundieron la noticia como verídica. Propio hasta algún medio local, periodistas argentinos se despidieron deportivamente del delantero.

Por ahora, hay Matador para rato, incluso unas horas después el delantero rompió el silencio y ya le apuntó con todo al 2026 luego de haber tenido un año para olvidar.

image

Qué dijo Cavani sobre su futuro en Boca para 2026

“Nos deseo lo mejor de lo mejor, va a ser un gran año si Dios quiere, le vamos a meter con todo”, fue el breve mensaje de Cavani para los hinchas, para sus compañeros y también para él mismo. Un año que tendrá por delante nada menos que el desafío de disputar otra vez la Copa Libertadores tras dos años de ausencias.

Este año el delantero pasó de ser el goleador de Boca en 2024 a jugar muy poco en este 2025 (apenas 25 PJ y cinco goles), ya que por diferentes lesiones se perdió más de la mitad de los partidos del equipo y en ningún momento pudo lograr continuidad ni rodaje, sea quien sea el técnico que estuviera al frente y eso que en el año pasaron cuatro entrenadores por el banco del "Xeneize".

image
