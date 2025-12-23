Boca pasó la escoba en su plantel: Martegani, Janson, Briasco y Orsini no serán tenidos en cuenta en 2026

La situación de cada jugador de Boca borrado para la tempoorada 2026
Sin expectativas de un cambio de escenario por su bajo rendimiento desde la llegada al club, Boca fue claro: no tendrán más oportunidades. Con vínculos hasta 2028 y 2027, respectivamente, les pidieron que acerquen ofertas para salir en este mercado.
Los casos de Briasco y Orsini son similares, aunque por un carril distinto. Ambos estuvieron a préstamo en la última temporada (en Gimnasia y Platense) y desde hace tiempo no forman parte de los planes en La Ribera.
Todo parece indicar que la lista se extenderá con el correr de las semanas, sobre todo ante las propuestas que puedan arribar para los futbolistas que no fueron considerados últimamente. Por ejemplo, Lucas Blondel, quien tiene encaminada su salida a Argentinos Juniors.