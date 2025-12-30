Juan Cruz Yacopini será operado este martes: cómo es su estado de salud y qué dicen los médicos

La salud de Juan Cruz Yacopini mantiene en vilo al mundo del automovilismo argentino. El piloto mendocino continúa internado en la Clínica de Cuyo, donde permanece estable y bajo estricta supervisión médica tras el grave accidente que sufrió días atrás.

Según el último parte médico, si el cuadro clínico se mantiene sin complicaciones , la cirugía está programada para este martes . El objetivo principal de la intervención es realizar una fijación cervical para inmovilizar la zona del cuello y proteger la médula espinal , una medida clave para evitar daños mayores y permitir el inicio del proceso de recuperación.

En las últimas horas se evaluó la posibilidad de trasladar a Yacopini a un centro de mayor complejidad. Sin embargo, el equipo médico coincidió en que el protocolo aplicado en la Clínica de Cuyo es el adecuado para su cuadro actual. Los especialistas señalaron que mover al paciente en este estado implicaría un riesgo innecesario , por lo que se resolvió realizar la cirugía en Mendoza con el equipo que lo asiste desde el primer momento.

La estabilidad hemodinámica que presenta el piloto es considerada un dato alentador dentro de un contexto delicado, y constituye el primer paso positivo en una evolución que será seguida día a día.

Superada la cirugía de inmovilización cervical, el foco estará puesto en la rehabilitación y el monitoreo permanente de la función medular . Los médicos advierten que se trata de un proceso prolongado, en el que cada avance será evaluado de manera gradual y cautelosa.

La evolución de este tipo de cuadros no admite plazos inmediatos y depende de múltiples factores clínicos. En ese sentido, la respuesta inicial a los estímulos y el acompañamiento constante de su entorno son considerados pilares fundamentales en esta etapa.

El apoyo del automovilismo y su entorno

Desde que se conoció la noticia del accidente, la comunidad del rally y del deporte motor expresó su apoyo a través de mensajes de aliento. Pilotos, equipos y fanáticos siguen con atención cada actualización médica, confiando en la fortaleza física y mental que siempre caracterizó a Yacopini.

El mensaje que compartió Carlos Sainz para Juan Cruz Yacopini que continúa internado en la Clínica de Cuyo luego del accidente.



¡Mucha fuerza Juan!

El respaldo de su familia y el acompañamiento permanente del entorno más cercano también juegan un rol central en este momento. El último de los que habló fue la leyenda del Dakar Carlos Sainz, quien expresó: “Desde aquí quiero mandarle todo nuestro cariño, todo el cariño de la familia Sainz, de todos los españoles, y decirle que estamos apoyándote a muerte, que estamos pensando en ti y que estoy convencido de que te vas a recuperar. Mucho ánimo a ti y a toda la familia. Quiero verte, amigo”, expresó el piloto español, visiblemente conmovido.