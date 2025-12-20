Toyota Gazoo Racing lamentó el accidente de Yacopini y anunció oficialmente que no correrá el Dakar 2026

Toyota Gazoo Racing Sudáfrica confirmó este lunes que Juan Cruz Yacopini no participará del Rally Dakar 2026 , luego del grave accidente que sufrió el piloto mendocino en el dique El Carrizal y que lo mantiene internado en estado crítico.

La definición fue comunicada a través de un pronunciamiento oficial del equipo sudafricano, que lamentó lo ocurrido y expresó su acompañamiento al joven deportista y a su entorno. “TOYOTA GAZOO Racing Sudáfrica ha recibido noticias desafortunadas respecto a nuestro piloto del equipo, Juan Cruz Yacopini, luego de conocerse reportes que indican que estuvo involucrado en un grave accidente mientras se encontraba con amigos en su provincia natal de Mendoza, Argentina, y que actualmente está recibiendo atención médica”, señala el texto difundido.

Desde la estructura internacional aclararon que la información con la que cuentan es todavía limitada y basada en reportes públicos, pero reconocieron que la situación “es claramente delicada”. En ese contexto, confirmaron que Yacopini quedará fuera de la próxima edición del Dakar, competencia para la que ya se encontraba en plena preparación tras un año consagratorio.

“En este momento, nuestros pensamientos están con Juan Cruz, su familia y sus seres queridos. En nombre de todos los integrantes de TOYOTA GAZOO Racing Sudáfrica, les deseamos fortaleza y valentía para atravesar este difícil momento”, expresaron desde el equipo, que además informó que continuará siguiendo de cerca la evolución del estado de salud del piloto y que emitirá nuevos comunicados si surge información confirmada y relevante.

La noticia representa un fuerte impacto en el mundo del rally , ya que Yacopini venía de consagrarse campeón mundial de Rally de Bajas y había dado un salto clave en su carrera deportiva al incorporarse a Toyota Gazoo Racing Sudáfrica, una de las estructuras más prestigiosas del rally raid a nivel internacional.

El accidente ocurrió el viernes por la tarde en el dique El Carrizal, cuando el piloto, de 26 años, se encontraba descansando con amigos en el camping El Biguá. Al arrojarse al agua en una zona de poca profundidad, sufrió un fuerte golpe en la cabeza que le provocó una grave lesión cervical y un posterior paro cardiorrespiratorio, por el que debió ser reanimado antes de su traslado a un centro asistencial.

Desde entonces, permanece internado con pronóstico reservado, a la espera de la evolución de la inflamación en la médula espinal y de la respuesta de algunos órganos que requieren asistencia médica. Familiares, amigos y el ambiente del deporte motor siguen con atención cada parte médico, mientras se multiplican los mensajes de apoyo y las cadenas de oración.

Por ahora, la prioridad absoluta es la recuperación de Juan Cruz Yacopini. El Dakar y los desafíos deportivos quedaron en segundo plano, incluso para una estructura de elite como Toyota, que dejó en claro que el foco está puesto exclusivamente en la salud del piloto mendocino.